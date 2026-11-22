Η ισπανική ομάδα ξεκαθάρισε πως η επέμβαση του τριανταενός ετών εξτρέμ είχε προγραμματιστεί αρκετό καιρό νωρίτερα και δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την έκλειψη ηλίου

Ένα απρόσμενο σενάριο γύρω από την απουσία του Νικολά Πεπέ από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Βιγιαρεάλ ήρθε στο προσκήνιο, με το DAZN να συνδέει την επέμβαση στα μάτια του Ιβοριανού με την έκλειψη ηλίου που σημειώθηκε τον Αύγουστο στην Ισπανία. Ωστόσο, η ισπανική ομάδα έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

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Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το DAZN, ο 31χρονος εξτρέμ φέρεται να παρακολούθησε την έκλειψη χωρίς την απαραίτητη προστασία για τα μάτια, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει πρόβλημα στην όρασή του και να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Ο Πεπέ απουσίασε από πέντε αναμετρήσεις της Βιγιαρεάλ τον Οκτώβριο, επιστρέφοντας στη δράση στις 30 του μήνα, στο παιχνίδι του Κυπέλλου απέναντι στην Εσπανιόλ.

Η Βιγιαρεάλ, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η επέμβαση είχε προγραμματιστεί αρκετό καιρό νωρίτερα και δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την έκλειψη ηλίου. Παράλληλα, κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να επιδεικνύουν υπευθυνότητα όταν μεταδίδουν πληροφορίες που αφορούν την υγεία των ποδοσφαιριστών της.

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Πεπέ αντέδρασε έντονα στα σχετικά δημοσιεύματα, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς μέσω ανάρτησής του στο Snapchat και εκφράζοντας την ενόχλησή του για όσα γράφτηκαν.

Η ανακοίνωση της ισπανικής ομάδας έβαλε τέλος στα σενάρια που συνέδεαν το πρόβλημα του ποδοσφαιριστή με την έκλειψη, υπογραμμίζοντας ότι η χειρουργική επέμβαση είχε προγραμματιστεί για εντελώς διαφορετικούς λόγους.