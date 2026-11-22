Οι δύο άνδρες φέρονται να επιδίωκαν παράλληλα την πρόσβαση σε τεχνολογία, κατά παράβαση των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Δύο Ρώσοι διπλωμάτες φέρεται να υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Κύπρο, έπειτα από επιχείρηση των κυπριακών υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 Κύπρου, αποκάλυψαν τη δράση δικτύου κατασκοπείας με στόχο τη συλλογή απόρρητων πληροφοριών για την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με το κυπριακό τηλεοπτικό δίκτυο, οι δύο διπλωμάτες αποχώρησαν από το νησί στις αρχές της εβδομάδας, κατόπιν απαίτησης των κυπριακών αρχών ασφαλείας.

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Οι δύο άνδρες φέρονται να ήταν πράκτορες των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνταν υπό διπλωματική κάλυψη. Η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) τους είχε θέσει υπό παρακολούθηση, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν περιέλθει σε γνώση της.

Επαφές με Κύπριους που είχαν πρόσβαση σε εμπιστευτικά στοιχεία

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η επιχείρηση της ΚΥΠ οδήγησε στον εντοπισμό δικτύου Ρώσων πρακτόρων, αλλά και στην αποκάλυψη επαφών τους με Κύπριους πολίτες. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι ορισμένα από τα πρόσωπα αυτά, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας, είχαν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, βασικός στόχος των φερόμενων πρακτόρων ήταν η συγκέντρωση διαβαθμισμένων στοιχείων για ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την εθνική ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κυπριακές υπηρεσίες ασφαλείας απέκτησαν λεπτομερή εικόνα των δραστηριοτήτων τους, γεγονός που οδήγησε στην απομάκρυνσή τους από τη χώρα.

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Πέρα από τη συλλογή απόρρητων πληροφοριών, οι δύο Ρώσοι φέρονται να επιδίωκαν πρόσβαση σε τεχνολογία, κατά παράβαση των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης προσδίδει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόσθετη βαρύτητα στην επιχείρηση των κυπριακών υπηρεσιών ασφαλείας.

Η καταγγελλόμενη κατασκοπευτική δραστηριότητα τοποθετείται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για τη Λευκωσία, η οποία περιλάμβανε και το εξάμηνο της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.