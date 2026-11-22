Η διοίκηση του Ηρακλή επέβαλε χρηματική ποινή στον Ινίγκο Πίνια, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το λάθος στην ανάπτυξη της ομάδας που έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να κάνει το 3-2

Με πρόστιμο τιμώρησε η διοίκηση του Ηρακλή τον Ινίγκο Πίνια, εξαιτίας της λανθασμένης μεταβίβασης που έκανε στη φάση από την οποία προήλθε το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Φάληρο.

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός επιχείρησε να ξεκινήσει την ανάπτυξη από την άμυνα, ωστόσο η πάσα του δεν είχε την απαιτούμενη ακρίβεια.

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Ο Σάλιακας εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, έκλεψε την μπάλα και συνεργάστηκε με τον Μάριους, ο οποίος τροφοδότησε τον Μπέιλι. Ο τελευταίος πλάσαρε εύστοχα τον Αθανασιάδη, διαμορφώνοντας το 3-2 στο 54ο λεπτό.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Ηρακλής έχασε την επαφή του με το παιχνίδι, με τους «ερυθρόλευκους» να αξιοποιούν την εξέλιξη και να φτάνουν τελικά σε μια ευρεία νίκη με 6-2.

Η διοίκηση του Ηρακλή έχει καταστήσει επανειλημμένα σαφές στους ποδοσφαιριστές ότι πρέπει να αποφεύγουν τα ρίσκα και τα λάθη κατά την προσπάθεια ανάπτυξης από την άμυνα, μια τακτική που δεν βρίσκει σύμφωνο τον ιδιοκτήτη του συλλόγου.