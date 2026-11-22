Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την πυρκαγιά στον αγωγό της Southern Natural Gas Company, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία, οι παραδόσεις φυσικού αερίου στους πελάτες δεν επηρεάστηκαν

Μια τεράστια πύρινη στήλη, ορατή από απόσταση πολλών χιλιομέτρων, φώτισε τον νυχτερινό ουρανό στην αγροτική περιοχή της Αλαμπάμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου, προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:30 το βράδυ του Σαββάτου, κοντά στην κοινότητα Γουόρντ, στην κομητεία Σάμτερ. Σύμφωνα με την εταιρεία Southern Natural Gas Company, προηγήθηκε διαρροή φυσικού αερίου, η οποία συνοδεύτηκε από εκδήλωση πυρκαγιάς. Η αιτία του συμβάντος παραμένει υπό διερεύνηση.

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Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν μια εντυπωσιακή εικόνα: φλόγες υψώνονται δεκάδες μέτρα πάνω από τις κορυφές των δέντρων, ενώ πυκνός καπνός καλύπτει τον νυχτερινό ουρανό. Κάτοικοι ανέφεραν ότι η φωτιά ήταν ορατή ακόμη και από περιοχές της γειτονικής πολιτείας του Μισισιπή.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι κινητοποιήθηκαν άμεσα συνεργεία της και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες προχώρησαν στην ασφάλιση της περιοχής. Το συγκεκριμένο τμήμα του αγωγού τέθηκε εκτός λειτουργίας και αποσυμπιέστηκε, ενώ η πυρκαγιά κατασβέστηκε.

🚨 BREAKING: MASSIVE PIPELINE EXPLOSION rocks Alabama! A HUGE fireball lit up the night sky near Ward, with flames reportedly visible over 40 MILES away! Residents heard a thunderous blast as emergency crews rushed to the scene. No injuries reported. Cause UNKNOWN. 🙏 https://t.co/1Iw4MAGRqY Διαφήμιση Διαφήμιση November 22, 2026

Παρά τη μεγάλη έκταση του φαινομένου, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι παραδόσεις φυσικού αερίου στους πελάτες δεν επηρεάστηκαν.

Οι αμερικανικές αρχές και η εταιρεία εξετάζουν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η διαρροή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας των ενεργειακών υποδομών και των δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγωγοί αποτελούν κρίσιμο κρίκο της ενεργειακής τροφοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.