Οι οπαδοί της Τζουργκάρντεν πανηγύρισαν την άστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κρίστιαν Λίεν, καθώς ήθελαν να κερδίσει η Σίριους προκειμένου να μην καταφέρει η Χάμαρμπι να σηκώσει την κούπα

Μια από τις πιο τρελές και σπάνιες ποδοσφαιρικές στιγμές της χρονιάς εκτυλίχθηκε στο πρωτάθλημα της Σουηδίας, αποδεικνύοντας πως η οπαδική αντιπαλότητα δεν γνωρίζει λογική!

Στην αναμέτρηση της Σίριους με την Τζουργκάρντεν για την προτελευταία αγωνιστική της Allsvenskan, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι μόλις στο 12ο λεπτό με το σκορ στο 0-0. Ο Νορβηγός επιθετικός Κρίστιαν Λίεν ανέλαβε την εκτέλεση, όμως έστειλε την μπάλα απελπιστικά άουτ.

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Κι εκεί που όλοι περίμεναν απογοήτευση στο πέταλο των φιλοξενούμενων, συνέβη το αδιανόητο: οι οπαδοί της Τζουργκάρντεν ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς, λες και η ομάδα τους μόλις είχε σκοράρει!

Ο λόγος πίσω από το απίθανο σκηνικό;

Η Σίριους δίνει μάχη σώμα με σώμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Χάμαρμπι, τη μεγάλη και μισητή αντίπαλο της Τζουργκάρντεν στη Στοκχόλμη! Με την ίδια την Τζουργκάρντεν να μην έχει ελπίδες τίτλου, οι οπαδοί της ήθελαν διακαώς να κερδίσει η Σίριους (όπως και τελικά έγινε με 1-0), προκειμένου να μην καταφέρει η Χάμαρμπι να σηκώσει την κούπα!

Το βίντεο της φάσης και της αντίδρασης της εξέδρας έγινε αμέσως viral στα social media, με τους χρήστες να υποκλίνονται στο… επίπεδο της οπαδικής κόντρας στη Σουηδία!