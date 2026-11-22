Ο παλαίμαχος άσος χαρακτήρισε την αμυντική λειτουργία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξαιρετικά προβληματική, τονίζοντας πως οι βαριές ήττες έχουν γίνει πλέον συνήθεια

Το 4-0 της Λίβερπουλ επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, όμως μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές ήρθε μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στο στούντιο του Sky Sports.

Ο Γκάρι Νέβιλ, θρύλος της Γιουνάιτεντ και πρώην αρχηγός της, δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή του για την εικόνα της αγαπημένης του ομάδας. Σε μια χαρακτηριστική στιγμή της τηλεοπτικής ανάλυσης, άρχισε να χαστουκίζει επανειλημμένα τον εαυτό του, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αποτυπώσει την αγανάκτησή του για όσα είχε δει στο γήπεδο.

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Δίπλα του, ο Τζέιμι Κάραγκερ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα γέλια του, με την αντίδρασή του να κάνει τη σκηνή ακόμη πιο απολαυστική. Ο άλλοτε αμυντικός της Λίβερπουλ παρακολουθούσε τον πρώην αντίπαλό του να ξεσπά μπροστά στις κάμερες, σε ένα στιγμιότυπο που γρήγορα ξεχώρισε από την τηλεοπτική κάλυψη του ντέρμπι.

Η απογοήτευση του Νέβιλ είχε ως φόντο και το εφιαλτικό ντεμπούτο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στον πάγκο της Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρέθηκαν από πολύ νωρίς σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς ο Λένι Γιόρο αποβλήθηκε μόλις στο όγδοο λεπτό, ενώ η Λίβερπουλ κυριάρχησε και έφτασε σε μια ευρεία νίκη με 4-0.

Ο Νέβιλ, μάλιστα, δεν περιορίστηκε στην αυθόρμητη αντίδρασή του. Σχολιάζοντας την κατάσταση της πρώην ομάδας του, χαρακτήρισε την αμυντική της λειτουργία εξαιρετικά προβληματική και τόνισε πως η Γιουνάιτεντ έχει φτάσει στο σημείο να αντιμετωπίζει ακόμη και βαριές ήττες στο Άνφιλντ σαν κάτι συνηθισμένο.

Το στιγμιότυπο με τον Νέβιλ να χαστουκίζει τον εαυτό του και τον Κάραγκερ να γελάει έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τηλεοπτικά στιγμιότυπα της βραδιάς.