Ο Εσπόζιτο σημείωσε χατ τρικ για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Κεσί διαμόρφωσε το τελικό 4-4 ευστοχώντας σε πέναλτι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης

Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της φετινής Serie A, η Αταλάντα και η Ίντερ αναδείχθηκαν ισόπαλες 4-4 στο Μπέργκαμο, σε μια αναμέτρηση με συνεχείς ανατροπές, δύο πέναλτι και οκτώ συνολικά γκολ για την 12η αγωνιστική.

Η Ίντερ πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και κατάφερε να χτίσει προβάδισμα δύο τερμάτων. Στο 16ο λεπτό, ο Εσπόζιτο αξιοποίησε την εξαιρετική πάσα του Νικολό Μπαρέλα και άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής χτύπησε ξανά στο 33′, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Φεντερίκο Ντιμάρκο πήρε την κεφαλιά και έκανε το 0-2.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η απάντηση της Αταλάντα δεν άργησε. Μόλις δύο λεπτά αργότερα, στο 35′, ο Έλμας βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και έβαλε ξανά τους γηπεδούχους στο παιχνίδι, μειώνοντας σε 1-2 πριν από την ανάπαυλα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Στο 52′, ο Μάρκους Τουράμ έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα και ο Εσπόζιτο ολοκλήρωσε ιδανικά την προσπάθεια, διαμορφώνοντας το 1-3 και φτάνοντας σε ένα σπουδαίο χατ τρικ.

Η Αταλάντα, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Στο 72′, έπειτα από κόρνερ του Ζαλέφσκι, ο Σαρλ Ντε Κετελάρε νίκησε την αντίπαλη άμυνα στον αέρα και μείωσε σε 2-3, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Η Ίντερ βρήκε ξανά τον τρόπο να απομακρυνθεί στο σκορ. Στο 75ο λεπτό κέρδισε πέναλτι για χέρι του Τζαπακόστα, με τον Πέταρ Σούτσιτς να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να γράφει το 2-4. Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν και πάλι άμεση: στο 80′, ο Ντε Κετελάρε εξαπέλυσε δυνατό σουτ, η μπάλα άλλαξε πορεία μετά από επαφή με αμυντικό και κατέληξε στα δίχτυα για το 3-4.

Το φινάλε επιφύλασσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Η Αταλάντα πίεσε για την ισοφάριση και δικαιώθηκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν κέρδισε πέναλτι. Ο Κεσί ανέλαβε την εκτέλεση, ευστόχησε από την άσπρη βούλα και διαμόρφωσε το τελικό 4-4, ολοκληρώνοντας μια απίθανη επιστροφή για τους γηπεδούχους.

Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τελικά από έναν βαθμό, σε ένα παιχνίδι που είχε όλα όσα κάνουν το ποδόσφαιρο θεαματικό: γκολ, ανατροπές, χατ τρικ και δραματικό φινάλε.

Η βαθμολογία της Serie A: