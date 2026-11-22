Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης υποστήριξε πως το περιβάλλον ασφαλείας στην ανατολική Ασία επιβάλλει στη χώρα του να ενισχύσει τις δυνατότητες προστασίας των συμφερόντων της

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε την Κυριακή ότι η Πιονγκγιάνγκ είναι έτοιμη να ενισχύσει τη φιλία και τη συνεργασία με όλες τις χώρες που σέβονται την κυριαρχία της, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Αφού δέχθηκε τα διαπιστευτήρια νέων πρεσβευτών από πολλές χώρες, ο Κιμ δήλωσε ότι το περιβάλλον ασφαλείας στην ανατολική Ασία απαιτεί από τη Βόρεια Κορέα να διασφαλίσει τις δικές της δυνατότητες ασφάλειας και να υπερασπιστεί το δικαίωμά της να προστατεύει τα συμφέροντά της.

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