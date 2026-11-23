Η γενική διεύθυνση της εθνικής αστυνομίας προσέφυγε στη δικαιοσύνη μετά την αποκάλυψη για ανταλλαγή προσβλητικού υλικού σε ιδιωτικές συνομιλίες δόκιμων υπαστυνόμων

Η γενική διεύθυνση της εθνικής αστυνομίας (DGPN) στη Γαλλία προσέφυγε στη δικαιοσύνη για το θέμα της διάδοσης γελοιογραφιών, ρατσιστικών μηνυμάτων και μιας φωτογραφίας που δείχνει ναζιστικό χαιρετισμό, στο πλαίσιο των συζητήσεων μεταξύ σπουδαστών σε αστυνομική σχολή στον νομό Σεν-ε-Μαρν, έγινε σήμερα γνωστό από πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Le Parisien.

Η δικαιοσύνη επιλήφθηκε της υπόθεσης μετά την αναφορά που εστάλη στην εισαγγελία του Φοντενεμπλό, βάσει του άρθρου 40 του κώδικα ποινικής δικονομίας. Διενεργήθηκε διοικητική έρευνα και προτάθηκαν πειθαρχικές κυρώσεις, δήλωσε επίσης η ίδια πηγή.

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Η εφημερίδα Le Parisien δημοσίευσε σήμερα μια έρευνα με τίτλο: «Ναζιστικός χαιρετισμός, ρατσισμός, παρενόχληση, φωτογραφία γυμνού παιδιού… Όταν μια τάξη μελλοντικών αστυνομικών ξεφεύγει από κάθε όριο». Το άρθρο, που βασίζεται σε ανώνυμες μαρτυρίες σπουδαστών και σε στιγμιότυπα οθόνης, περιγράφει αναλυτικά τις συμπεριφορές και τα σχόλια ορισμένων μελλοντικών αστυνομικών που εκπαιδεύονται στην Εθνική Ανώτερη Σχολή της Αστυνομίας (ENSP), στο Καν-Εκλύζ.

Σπουδαστές παρατήρησαν ότι «μια μικρή ομάδα δόκιμων υπαστυνόμων» αναρτούσε σοκαριστικό υλικό, σε ιδιωτικές συνομιλίες, μέσω εφαρμογών όπως το WhatsApp ή το Instagram, τις οποίες χρησιμοποιεί η τάξη τους.

Ένα από τα στιγμιότυπα οθόνης που δημοσιεύτηκαν δείχνει ένα ανδρείκελο, ντυμένο με στολή Γερμανού αξιωματικού, με το χέρι του τεντωμένο σαν να χαιρετά ναζιστικά. Το ανδρείκελο φέρεται να είχε τοποθετηθεί τότε στο γραφείο των σπουδαστών της σχολής.

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«Κάποιοι σπουδαστές έλαβαν μάλιστα σε μορφή PDF, το βιβλίο Mein Kampf (Ο Αγών μου)» του Αδόλφου Χίτλερ, γράφει η εφημερίδα, επικαλούμενη μια μαρτυρία.

Ειδικότερα, αναφέρονται λεπτομερώς προσβλητικά σχόλια για έναν μελλοντικό αξιωματικό με καταγωγή από το Μαγρέμπ, ξενοφοβικές ή αντισημιτικές φωτογραφίες, ακόμη και παρενόχληση μέσω «φωτομοντάζ ενός γυμνού παιδιού με μεγάλα γεννητικά όργανα», στο οποίο αναγνωρίζεται ένας άλλος συσπουδαστής.

Η εφημερίδα Le Parisien αναφέρει ότι «η ιεραρχία, παρότι είχε ενημερωθεί από το καλοκαίρι, δεν έλαβε κανένα πειθαρχικό μέτρο μέχρι τώρα».