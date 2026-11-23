Το κτήριο του Κογκρέσου των ΗΠΑ υπό συννεφιασμένο ουρανό, σύμβολο του ομοσπονδιακού κράτους.

Τέσσερις ακόμη έδρες κρίνονται τον Δεκέμβριο, ενώ οι Δημοκρατικοί ετοιμάζουν πρόγραμμα 100 ημερών και ενισχύουν τον έλεγχο απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τουλάχιστον 258 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καταγράφοντας την ισχυρότερη εκλογική τους επίδοση των τελευταίων δεκαετιών. Πρόκειται για μια σαρωτική επικράτηση, η οποία δεν έχει προηγούμενο από το 1992.

Ο αριθμός των 258 εδρών συμπληρώθηκε την Κυριακή (22/11), αφού ο Δημοκρατικός Τσακ Χάμπαρντ νίκησε τη Ρεπουμπλικανή βουλευτή Βιρτζίνια Φοξ στη Βόρεια Καρολίνα.

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Τέσσερις ακόμη εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων παραμένουν σε εκκρεμότητα: μία στη Μινεσότα και μία στο Τενεσί, καθώς και δύο στη Λουιζιάνα, οι οποίες οδηγούνται σε δεύτερο γύρο τον Δεκέμβριο.

Οι Ρεπουμπλικανοί θα κατέχουν τουλάχιστον 173 έδρες.

Με πρόγραμμα 100 ημερών οι Δημοκρατικοί

Η εξέλιξη αυτή θα δυσκολέψει την προώθηση κυβερνητικών νομοσχεδίων χωρίς διακομματική συνεργασία. Παράλληλα, θα δώσει στην αντιπολίτευση τη δυνατότητα να εντείνει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησης Τραμπ.

Η πλειοψηφία των Δημοκρατικών θα είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη που έχει σημειώσει το κόμμα στις εκλογές από την πρώτη εκλογή του Μπιλ Κλίντον ως προέδρου το 1992 (258) ή την εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα το 2008 (257), χωρίς όμως να φτάνει το ιστορικό υψηλό της εποχής του Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ, κατά την οποία οι Δημοκρατικοί, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ξεπέρασαν τις 300 έδρες.

Αναλαμβάνοντας τον έλεγχο τόσο της Βουλής όσο και της Γερουσίας τον Ιανουάριο, οι Δημοκρατικοί θα έχουν μαζί τους την υποστήριξη των ψηφοφόρων και τις προσδοκίες να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και προετοιμάζουν ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων για τις πρώτες 100 ημέρες.