Το σκάφος θα επιχειρήσει έναν κρίσιμο ελιγμό επιβράδυνσης διάρκειας 37 λεπτών προκειμένου να τεθεί σε τροχιά, καθώς μια τεχνική δυσλειτουργία στο σύστημα προώθησης παρέτεινε το ταξίδι

Μετά από οκταετή παραμονή στο Διάστημα και έχοντας διανύσει μια απόσταση που αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, η αποστολή BepiColombo πλησιάζει πλέον τον τελικό της σταθμό. Η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA) εισέρχεται σε φάση προετοιμασίας για τον πλέον κρίσιμο και επικίνδυνο ελιγμό στην ιστορία της μελέτης του Ερμή: την ένταξη σε τροχιά γύρω από τον λιγότερο εξερευνημένο πλανήτη του εσωτερικού Ηλιακού Συστήματος.

Παρά τη σχετική γειτνίασή του με τη Γη, ο Ερμής παραμένει ένας κόσμος ακραίων αντιθέσεων και αναπάντητων ερωτημάτων. Η επιφάνειά του βιώνει θερμικά σοκ που ξεπερνούν κάθε φαντασία —από τους 430 βαθμούς Κελσίου την ημέρα στους -180 τη νύχτα—, ενώ δέχεται αδιάκοπο βομβαρδισμό από την ηλιακή ακτινοβολία. «Είναι ένας κάπως παραμελημένος πλανήτης, αλλά ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που τον καθιστά τόσο συναρπαστικό», εξηγεί στο BBC η καθηγήτρια Έμα Μπανς από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ, επικεφαλής ερευνήτρια της αποστολής.

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Ένας μαραθώνιος 8 ετών και το κρίσιμο 37λεπτο

Το BepiColombo εκτοξεύθηκε το 2018 από τη Γαλλική Γουιάνα, ξεκινώντας μια διαδρομή κάθε άλλο παρά ευθεία. Η πανίσχυρη βαρυτική έλξη του Ήλιου απαιτούσε από τους μηχανικούς να σχεδιάσουν μια δαιδαλώδη τροχιά επιβράδυνσης: το σκάφος χρειάστηκε να πραγματοποιήσει συνολικά εννέα πλανητικές διελεύσεις (μία από τη Γη, δύο από την Αφροδίτη και έξι από τον ίδιο τον Ερμή), χρησιμοποιώντας τη βαρύτητά τους ως φυσικό «φρένο». Αν και η άφιξη είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2025, μια τεχνική δυσλειτουργία στο σύστημα προώθησης παρέτεινε το ταξίδι κατά έναν χρόνο.

Πλέον, τα πάντα κρίνονται σε μια διαδικασία επιβράδυνσης διάρκειας 37 λεπτών. Αν ο ελιγμός εκτελεστεί με απόλυτη ακρίβεια, η βαρύτητα του Ερμή θα «αιχμαλωτίσει» το σκάφος. Σε αντίθετη περίπτωση, το BepiColombo κινδυνεύει να προσπεράσει τον πλανήτη και να χαθεί στο Διάστημα.

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Τα 4 μεγάλα αινίγματα του Ερμή

Εφόσον η είσοδος σε τροχιά στεφθεί με επιτυχία, το BepiColombo θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις σε φαινόμενα που προβληματίζουν τους αστρονόμους εδώ και δεκαετίες:

Πάγος δίπλα στον Ήλιο: Παρά την κόλαση ζέστης που επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος του, ο Ερμής κρύβει αποθέματα πάγου στους πόλους του. Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι ο πάγος επιβιώνει στον πυθμένα βαθιών κρατήρων που δεν βλέπουν ποτέ το ηλιακό φως, ωστόσο η ακριβής προέλευση και η έκτασή του παραμένουν άγνωστες.

Οι ανεξήγητες κοιλότητες: Η επιφάνεια του πλανήτη —μόλις λίγο μεγαλύτερου από τη Σελήνη— καλύπτεται από χιλιάδες ρηχούς σχηματισμούς με απότομα τοιχώματα. Με ηλικία μόλις 100.000 ετών, θεωρούνται γεωλογικά «νεογέννητοι». Δεν πρόκειται για κρατήρες πρόσκρουσης αστεροειδών, δεν έχουν εντοπιστεί πουθενά αλλού στο Ηλιακό Σύστημα και ο τρόπος δημιουργίας τους αποτελεί γρίφο.

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Ο υπερμεγέθης μεταλλικός πυρήνας: Ο Ερμής διαθέτει έναν δυσανάλογα τεράστιο μεταλλικό πυρήνα σε σχέση με το μέγεθός του. Το επικρατέστερο σενάριο θέλει τον πλανήτη να ήταν κάποτε πολύ μεγαλύτερος, αλλά να έχασε τον φλοιό και τον μανδύα του έπειτα από μία ή περισσότερες κοσμικές συγκρούσεις στην αυγή του Ηλιακού Συστήματος. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να γεννήθηκε εξαρχής σε μια ζώνη εξαιρετικά πλούσια σε μέταλλα.

Η παράξενη αίσθηση του χρόνου: Στον Ερμή, το έτος διαρκεί λιγότερο από δύο ημέρες. Ο πλανήτης ολοκληρώνει μια πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο σε μόλις 88 γήινες ημέρες, αλλά περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του με βασανιστική βραδύτητα, χρειάζοντας 59 γήινες ημέρες για μία πλήρη περιστροφή.

Δύο σκάφη σε ένα και ένα αγχωτικό «διαζύγιο»

Μια ουσιώδης καινοτομία χαρακτηρίζει τον σχεδιασμό της αποστολής, καθώς το BepiColombo αποτελείται στην πράξη από δύο ανεξάρτητα διαστημικά σκάφη τα οποία πραγματοποίησαν το ταξίδι τους συνδεδεμένα. Μετά την άφιξή τους, και έπειτα από διάστημα λίγων εβδομάδων, τα δύο σκάφη θα διαχωριστούν προκειμένου να επιτελέσουν διαφορετικές αποστολές: το ευρωπαϊκό θα πραγματοποιήσει χαρτογράφηση της επιφάνειας και του εσωτερικού του πλανήτη από χαμηλό υψόμετρο, ενώ το ιαπωνικό θα επικεντρωθεί στη μελέτη του μαγνητικού πεδίου και του διαστημικού περιβάλλοντος από μεγαλύτερη απόσταση.

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Αυτός ο διαχωρισμός προκαλεί ήδη έντονη αγωνία στους μηχανικούς. Όπως επισημαίνει στο BBC η Τζέσικα Μάρσαλ, μηχανικός συστημάτων της κατασκευάστριας Airbus, ο ειδικός μηχανισμός απελευθέρωσης παρέμεινε κλειδωμένος επί οκτώ χρόνια, εκτεθειμένος σε ακραία ακτινοβολία και τεράστιες θερμοκρασιακές μεταβολές. Τώρα καλείται να λειτουργήσει άψογα, απελευθερώνοντας το ιαπωνικό σκάφος και θέτοντάς το ταυτόχρονα σε ελεγχόμενη περιστροφή.

Μόλις η τρίτη επίσκεψη στην ιστορία

Η δυσκολία πρόσβασης στον Ερμή αποτυπώνεται στους αριθμούς: μέχρι σήμερα, μόλις δύο αποστολές της NASA έχουν καταφέρει να τον προσεγγίσουν — το Mariner 10 τη δεκαετία του 1970 (με τρεις σύντομες διελεύσεις) και το MESSENGER, που παρέμεινε σε τροχιά από το 2011 έως το 2015.

Με τα προηγμένα όργανα των δύο σκαφών του, το BepiColombo φιλοδοξεί να γράψει το επόμενο, πιο αναλυτικό κεφάλαιο στην κατανόηση του πιο αινιγματικού γείτονά μας — γνωρίζοντας καλά ότι, όπως συμβαίνει πάντα στην εξερεύνηση του Διαστήματος, κάθε απάντηση συνήθως γεννά ακόμη περισσότερα ερωτήματα.