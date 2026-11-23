Τα συνολικά φορολογικά έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν στα 78 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027, με το οικονομικό επιτελείο να ποντάρει στην ανάπτυξη και την κερδοφορία

Σχεδόν 6,5 δισ. ευρώ τον μήνα κατά μέσον όρο θα κληθούν να πληρώσουν σε φόρους νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2027. Παρά τις φοροελαφρύνσεις και τις εισοδηματικές ενισχύσεις άνω των 2,2 δισ. ευρώ που φέρνει ο νέος προϋπολογισμός, ο λογαριασμός της Εφορίας μεγαλώνει.

Τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται να αγγίξουν τα 78 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,8 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος, με το οικονομικό επιτελείο να ποντάρει στην ανάπτυξη, στις υψηλότερες αποδοχές, στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση της επιχειρηματικής κερδοφορίας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το δεύτερο εξάμηνο του 2027 θα είναι ιδιαίτερα φορτωμένο με φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς οι εισπράξεις προβλέπεται να ανέλθουν σε 43,542 δισ. ευρώ, έναντι 34,135 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο.

Ο πιο δύσκολος μήνας για τους φορολογούμενους θα είναι ο Ιούλιος, καθώς η Εφορία υπολογίζει να εισπράξει μέσα σε έναν μόνο μήνα φόρους ύψους 9,196 δισ. ευρώ.

Ο φορολογικός λογαριασμός φουσκώνει καθώς η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, που θα προκύψει από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2027 για τα εισοδήματα του 2026, συμπίπτει με τη μηνιαία δόση του ΕΝΦΙΑ και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις. Δεύτερος πιο βαρύς μήνας θα είναι ο Δεκέμβριος, με εισπράξεις 7,685 δισ. ευρώ, και ακολουθεί ο Οκτώβριος με 6,960 δισ. ευρώ.

Ο νέος κύκλος φορολογικών υποχρεώσεων θα ξεκινήσει για τους φορολογούμενους τον Μάρτιο του 2027 με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και την καταβολή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ στο τέλος του μήνα. Ο φόρος ακινήτων θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις ενώ από τον Ιούλιο θα αρχίσουν να «τρέχουν» οι πληρωμές του φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2026.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Τα φορολογικά έσοδα μήνα με τον μήνα

Σύμφωνα με τους στόχους του νέου προϋπολογισμού, οι μηνιαίες εισπράξεις φόρων το 2027 προβλέπεται να διαμορφωθούν ως εξής:

Ιανουάριος: 5,964 δισ. ευρώ

Φεβρουάριος: 5,854 δισ. ευρώ

Μάρτιος: 5,375 δισ. ευρώ

Απρίλιος: 5,591 δισ. ευρώ

Μάιος: 5,410 δισ. ευρώ

Ιούνιος: 5,941 δισ. ευρώ

Ιούλιος: 9,196 δισ. ευρώ

Αύγουστος: 6,886 δισ. ευρώ

Σεπτέμβριος: 6,698 δισ. ευρώ

Οκτώβριος: 6,960 δισ. ευρώ

Νοέμβριος: 6,117 δισ. ευρώ

Δεκέμβριος: 7,685 δισ. ευρώ

Τα συνολικά 77,677 δισ. ευρώ του μηνιαίου προγραμματισμού αφορούν τις προβλεπόμενες ταμειακές εισπράξεις. Σε δημοσιονομική βάση, τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 77,952 δισ. ευρώ, έναντι 76,137 δισ. ευρώ το 2026, σημειώνοντας αύξηση 1,814 δισ. ευρώ ή 2,4%.

Από πού θα έρθουν τα φορολογικά έσοδα

Το μεγαλύτερο μέρος των πρόσθετων φορολογικών εσόδων θα προέλθει από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Από τη συγκεκριμένη κατηγορία αναμένονται επιπλέον 1,534 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 85% της συνολικής αύξησης των φορολογικών εσόδων. Αναλυτικά, ο προϋπολογισμός προβλέπει:

ΦΠΑ. Τα έσοδα προβλέπονται σε 31,047 δισ. ευρώ, μειωμένα οριακά κατά 18 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2026. Η μικρή αυτή υποχώρηση οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 911 εκατ. ευρώ των εισπράξεων ΦΠΑ από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, λόγω της λήξης του προγράμματος. Επιπλέον, το 2026 περιλαμβάνει έκτακτα, μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Χωρίς την επίδραση αυτών των δύο παραγόντων, τα έσοδα από τον ΦΠΑ εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,199 δισ. ευρώ. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Οι εισπράξεις αναμένεται να φθάσουν τα 7,345 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 136 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2026. Φόροι ακίνητης περιουσίας. Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας προβλέπονται σε 2,365 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά περίπου 48 εκατ. ευρώ σε σχέση με φέτος. Η μείωση συνδέεται με τις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς και την επέκταση του μέτρου σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων, καθώς και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία και στις παραμεθόριες περιοχές που προβλέπει η σχετική ρύθμιση. Φόρος εισοδήματος. Οι εισπράξεις προβλέπεται να ανέλθουν σε 28,974 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,534 δισ. ευρώ ή 5,6% σε σχέση με το 2026. Ειδικότερα:

Φυσικά πρόσωπα: Έσοδα 17,036 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 617 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες αποδοχές των μισθωτών, στην αναπροσαρμογή των συντάξεων, στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας.

Επιχειρήσεις: Έσοδα 9,352 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 801 εκατ. ευρώ, λόγω της ενίσχυσης της επιχειρηματικής κερδοφορίας που αναμένεται το 2026 και θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Φόροι και δασμοί εισαγωγών. Τα έσοδα προβλέπονται σε 528 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 72 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2026. Η αύξηση συνδέεται κυρίως με την εφαρμογή σε πλήρες έτος του νέου ευρωπαϊκού τελωνειακού μέτρου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2026. Το μέτρο προβλέπει κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς για δέματα χαμηλής αξίας που εισάγονται από τρίτες χώρες και επιβολή κατ’ αποκοπή τέλους 3 ευρώ ανά είδος. Λοιποί φόροι παραγωγής. Οι εισπράξεις αναμένεται να μειωθούν κατά 155 εκατ. ευρώ, στα 632 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της σταδιακής κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.