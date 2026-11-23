Το πλήρωμα του ασθενοφόρου φέρεται να αποχώρησε από το σημείο στη Λάρισα ζητώντας από τους συγγενείς να καθαρίσουν τον 59χρονο πριν τον παραλάβουν, ενώ διατάχθηκε ΕΔΕ

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