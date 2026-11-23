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Η ρωσική κορβέτα «Μέρκιουρι» υπέστη σοβαρές ζημιές, ανατράπηκε και βρίσκεται σε κατάσταση βύθισης σε λιμάνι της ΒεγγάζηςΔιάβασε το άρθρο
Πρόστιμα 2.000 ευρώ και ηλικιακός «κόφτης» για τους οδηγούς των supercars n Τι αλλάζει στην παράνομη στάθμευση και για τις πινακίδες που δεν «διαβάζονται»Διάβασε το άρθρο
Κλείδωσε η αύξηση 2,9% στις συντάξεις το 2027: τέλος στον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράςΔιάβασε το άρθρο
Η Ολίβια Βασιλοπούλου εκπροσωπεί την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς – Οι τρεις εμφανίσεις της που απέσπασαν χειροκροτήματαΔιάβασε το άρθρο
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου φέρεται να αποχώρησε από το σημείο στη Λάρισα ζητώντας από τους συγγενείς να καθαρίσουν τον 59χρονο πριν τον παραλάβουν, ενώ διατάχθηκε ΕΔΕΔιάβασε το άρθρο