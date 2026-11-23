Ο γνωστός σκιτσογράφος επέλεξε να συνοδεύσει το νέο του έργο με μια αιχμηρή διαπίστωση για τη λειτουργία του πολιτεύματος, τονίζοντας πως «Η δημοκρατία δίνει σε όλους φωνή, όχι μυαλό»

Με μια χαρακτηριστική ατάκα για τη δημοκρατία και την ανθρώπινη σκέψη συνοδεύει τη σημερινή του «καλημέρα» ο Αρκάς, μέσα από τη νέα του ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook.

Στο σκίτσο, δεσπόζει μια λευκή και κόκκινη ντουντούκα, ενώ δίπλα της βρίσκεται ένα μικρό ανθρώπινο μυαλό.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στο κέντρο αναγράφεται η φράση:

«Η δημοκρατία δίνει σε όλους φωνή, όχι μυαλό.»