Η σημερινή ημέρα εμπίπτει στη σαρανταήμερη νηστεία των Χριστουγέννων, η οποία ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 24 Δεκεμβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, τον Άγιο Αμφιλόχιο, Επίσκοπο Ικονίου, μια εκ των σημαντικότερων μορφών του 4ου αιώνα, ο οποίος διακρίθηκε για τη σχέση του με τους μεγάλους Καππαδόκες Πατέρες και την υπεράσπιση της εκκλησιαστικής διδασκαλίας. Την ίδια ημέρα εορτάζονται επίσης ο Άγιος Γρηγόριος, Επίσκοπος Ακραγαντίνων, ο Όσιος Σισίνιος ο Ομολογητής, ο Άγιος Διονύσιος Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο Άγιος Ελένος, Επίσκοπος Ταρσού, και ο Άγιος Αντώνιος ο Ησυχαστής από τη Ρουμανία. Η ημερομηνία αυτή εμπίπτει στη σαρανταήμερη νηστεία των Χριστουγέννων, η οποία ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 24 Δεκεμβρίου.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν σήμερα κατά κύριο λόγο όσοι ονομάζονται Αμφιλόχιος, Αμφιλοχία και Ελένος.

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Βίος και δράση των Αγίων

Ο Άγιος Αμφιλόχιος γεννήθηκε περίπου το 340 μ.Χ. στην Καππαδοκία από οικογένεια με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Αρχικά εργάστηκε ως δικηγόρος στην Κωνσταντινούπολη, προτού εγκαταλείψει τον επαγγελματικό του βίο για τον ασκητισμό. Διατηρώντας στενή πνευματική επικοινωνία με τον Μέγα Βασίλειο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, εξελέγη το 373 μ.Χ. Επίσκοπος Ικονίου. Υπήρξε πολέμιος του Αρειανισμού και συμμετείχε στη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο το 381 μ.Χ. Σύμφωνα με την παράδοση, χρησιμοποίησε ένα περιστατικό με τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο για να καταδείξει τη σημασία της τιμής προς τον Υιό του Θεού. Εκοιμήθη πιθανότατα μετά το 394 μ.Χ.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ακραγαντίνος, από το σημερινό Αγκριτζέντο της Σικελίας, ταξίδεψε σε χριστιανικά κέντρα όπως η Ιερουσαλήμ και η Κωνσταντινούπολη πριν αναλάβει την επισκοπή του. Παρά τις συκοφαντίες και τις δοκιμασίες που αντιμετώπισε, αποκαταστάθηκε και συνέχισε το έργο του. Παράλληλα, τιμάται ο Όσιος Σισίνιος ο Ομολογητής, ο οποίος υπέστη διωγμούς για την πίστη του, καθώς και ο Άγιος Διονύσιος Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κατά τις περιόδους 1466–1471 και 1488–1490, ο οποίος μεταγενέστερα ασκήτεψε στο Άγιον Όρος.

Τέλος, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Ελένο, Επίσκοπο Ταρσού, και τον Άγιο Αντώνιο τον Ησυχαστή (Αντώνιο της Ιεζέρου), ο οποίος έζησε τον 17ο και 18ο αιώνα στη Βλαχία και εκοιμήθη το 1719. Η σημερινή ημέρα υπογραμμίζει την αξία της γνώσης, της υπομονής και της αφοσίωσης στις αρχές. Σήμερα εορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Αμφιλόχιος, Αμφιλοχία και Ελένος.