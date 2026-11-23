Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σύμφωνα με την ΕΜΥ για τη σημερινή ημέρα

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους τα 7 με 8 μποφόρ.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, τη βόρεια Ελλάδα και περιοχές του Αιγαίου, την ώρα που η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας κατά τόπους τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ, του meteo και του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου για την εξέλιξη του καιρού.

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H πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η ημέρα θα χαρακτηρίζεται από παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται αρχικά στα δυτικά και σταδιακά να επεκτείνονται στα βορειοανατολικά και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι, νότιοι-νοτιοδυτικοί εντάσεως 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, θα στραφούν σταδιακά από τα δυτικά σε δυτικούς-βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυμαινόμενη στην Αττική από 14 έως 23 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του meteo

Βάσει της ανάλυσης του meteo για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα εστιάζονται στα δυτικά και στο Ανατολικό Αιγαίο, ενώ στα βόρεια και στην Κρήτη αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 6-7 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς-βορειοδυτικούς με παρόμοια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 14 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, 0-20 στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη, 8-19 στην Ήπειρο, 5-20 στη Θεσσαλία, 8-22 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, 7-24 στην Κρήτη, 13-19 στα Επτάνησα και από 7 έως 21 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου.

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Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Στην Αττική ο υδράργυρος θα δείξει 14-22 βαθμούς, με ανέμους που θα στραφούν από νοτιοδυτικούς σε δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς, με τους ανέμους να στρέφονται σε δυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η πρόγνωση του Γ. Καλλιάνου

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, «Σήμερα, οι νεφώσεις θα δώσουν τοπικές βροχές σε Ήπειρο, κεντρική και δυτική Στερεά, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, στα Επτάνησα, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης και στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι και τα Δωδεκάνησα και Κυκλάδες». Σε άλλες περιοχές, όπως η ανατολική Στερεά και η Εύβοια, ο καιρός θα είναι καλύτερος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18-22 βαθμούς στα βόρεια και τους 20-24 στα κεντρικά, νότια και στα νησιά του Αιγαίου. Στην Αττική αναμένονται 13-23 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη 8-20 βαθμούς Κελσίου.