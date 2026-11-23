Οι αστρολογικές προβλέψεις της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ καλούν τους εκπροσώπους των ζωδίων να διαχειριστούν με ψυχραιμία τις προκλήσεις και να αποφύγουν τις απότομες αντιδράσεις

Αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια παρουσιάζει η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.

ΚΡΙΌΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Σήμερα θα βρεθείτε αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα προς επίλυση, χωρίς να ξέρετε από πού να ξεκινήσετε. Ενεργήστε με ψυχραιμία και χωρίς βιασύνη, ώστε να διαπιστώσετε ότι τα πράγματα ίσως είναι πιο απλά απ’ όσο φαίνονται.

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ΤΑΎΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Διαθέτετε όλη την υποστήριξη που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τις εκκρεμότητές σας σήμερα. Αν συναντήσετε δυσκολίες, μην απογοητευτείτε, καθώς τα εμπόδια θα είναι προσωρινά. Χρησιμοποιήστε το χιούμορ σας για να διευκολύνετε την ημέρα σας.

ΔΊΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Τα λόγια σας θα έχουν σημαντική επίδραση στους άλλους σήμερα. Προσπαθήστε να μην είστε απότομοι και εκφράστε τις απόψεις σας με κομψότητα. Βεβαιωθείτε πως ό,τι πείτε είναι σωστό, για να αποφύγετε τυχόν αμήχανες στιγμές.

ΚΑΡΚΊΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Έχετε την απαραίτητη υποστήριξη για να ολοκληρώσετε τα έργα σας στην εργασία. Δεν υπάρχει λόγος να παραπονιέστε για μοναξιά. Διαχειριστείτε σωστά τους διαθέσιμους πόρους και κλείστε τις εκκρεμότητές σας.

ΛΈΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Χρησιμοποιήστε τις γνώσεις σας για να λύσετε τα προβλήματά σας. Προσπαθήστε να μην αφήνετε τα συναισθήματα να σας επηρεάσουν υπερβολικά, ώστε να παραμείνετε ψύχραιμοι. Η δημιουργικότητα και η φαντασία σας θα αναγνωριστούν από τους συναδέλφους σας.

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ΠΑΡΘΈΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Η καλή σας διάθεση είναι εμφανής σήμερα. Για να τη διατηρήσετε, ασχοληθείτε με τις εκκρεμότητες που σας απασχολούν. Αν νιώθετε ότι κανείς δεν σας καταλαβαίνει, ίσως έχετε εν μέρει δίκιο.

ΖΥΓΌΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Οι φίλοι και τα αγαπημένα σας πρόσωπα συνεχίζουν να σας στηρίζουν. Παρά τις δυσκολίες, η βοήθειά τους θα σας βοηθήσει να τα καταφέρετε. Η συγκέντρωση στη δουλειά σας θα αποδώσει καρπούς.

ΣΚΟΡΠΙΌΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Βρίσκεστε σε καλή διάθεση και έχετε ενέργεια για να περάσετε μια ευχάριστη μέρα. Μην παραμελείτε την υγεία σας, καθώς με λίγη προσοχή θα αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις μέσα στην εβδομάδα.

ΤΟΞΌΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Σήμερα θα είστε ιδιαίτερα δραστήριοι. Στο γραφείο, οι συνάδελφοί σας θα εντυπωσιαστούν από τη διάθεσή σας να αναλάβετε επιπλέον καθήκοντα. Αν νιώσετε την ανάγκη να αλλάξετε ό,τι δεν σας αρέσει, προσπαθήστε να συγκρατήσετε αυτό το συναίσθημα.

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ΑΙΓΌΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Να θυμάστε ότι και άλλοι γύρω σας μπορεί να έχουν νεύρα σήμερα. Καλό είναι να δείξετε υπομονή και να αποφύγετε τα ξεσπάσματα. Το χάος που επικρατεί ίσως σας δυσκολέψει, γι’ αυτό προσπαθήστε να είστε ειλικρινείς.

ΥΔΡΟΧΌΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Επικεντρωθείτε στους στόχους σας σήμερα. Έχετε τη δυνατότητα για δημιουργικές ιδέες, αλλά χρειάζεται να δείξετε έναν πιο σοβαρό εαυτό. Μην ξεχνάτε να εκφράζετε την αγάπη και την εκτίμησή σας σε φίλους και οικογένεια.

ΙΧΘΎΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Αν συνεχίσετε να εργάζεστε με αυτούς τους έντονους ρυθμούς, η επιτυχία στον τομέα σας δεν θα αργήσει να έρθει. Τα θετικά αποτελέσματα θα σας ενθαρρύνουν να ξεχωρίσετε ακόμη περισσότερο. Προσέξτε τις σπατάλες στα οικονομικά σας.