Η Ολίβια Βασιλοπούλου εκπροσωπεί την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς – Οι τρεις εμφανίσεις της που απέσπασαν χειροκροτήματα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο διαγωνισμός για την ανάδειξη της φετινής Miss Universe, με τον μεγάλο τελικό να είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη στο Πουέρτο Ρίκο.

Την Ελλάδα εκπροσωπεί η 24χρονη Ελληνοαυστραλή Ολίβια Βασιλοπούλου, η οποία έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις της στη σκηνή του διαγωνισμού.

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Στο πλαίσιο των τελευταίων δοκιμασιών, η Ελληνίδα υποψήφια πραγματοποίησε τρεις διαφορετικές εμφανίσεις: με μαγιό, με ένα εντυπωσιακό βραδινό φόρεμα, αλλά και με μια ιδιαίτερη στολή εμπνευσμένη από την αρχαία Ελλάδα.

Η εμφάνισή της με το λαμπερό φόρεμα απέσπασε θερμό χειροκρότημα και επευφημίες από το κοινό, ενώ η Βασιλοπούλου εντυπωσίασε με την αυτοπεποίθηση και την παρουσία της. Η 24χρονη γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από γονείς ελληνικής καταγωγής, μιλά πέντε γλώσσες και έχει μεγαλώσει μοιράζοντας τη ζωή της ανάμεσα στη Μελβούρνη, το Σίδνεϊ και την Αθήνα.

Είχε προηγηθεί η εμφάνισή της με μαγιό, κατά την οποία περπάτησε στην πασαρέλα με άνεση και χαμόγελο, κερδίζοντας επίσης θετικά σχόλια.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσε, ωστόσο, η στολή της αρχαίας Ελληνίδας πολεμίστριας, την οποία η ίδια παρουσίασε ως φόρο τιμής στην Αρχαία Ολυμπία, τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Όπως εξήγησε σε ανάρτησή της στο Instagram, η δημιουργία είναι εμπνευσμένη από τη δύναμη και το θάρρος των αρχαίων Ελλήνων πολεμιστών. Περιλαμβάνει χρυσή πανοπλία, επιβλητική μπλε κάπα και έναν πυρσό, που συμβολίζει την άσβεστη φλόγα του Ολυμπιακού πνεύματος.

«Μια γιορτή της ιστορίας, της μυθολογίας και της εθνικής υπερηφάνειας, που ζωντανεύει στη σκηνή του διαγωνισμού Miss Universe», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ολίβια Βασιλοπούλου.