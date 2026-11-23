Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου, καθώς στις 30 Νοεμβρίου περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά αναμένεται να δουν την οικονομική ενίσχυση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου, καθώς στις 30 Νοεμβρίου περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά αναμένεται να δουν την οικονομική ενίσχυση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η φετινή πληρωμή αφορά περίπου 70.000 περισσότερα νοικοκυριά σε σχέση με πέρυσι.

Η ενίσχυση αντιστοιχεί σε ένα δωδέκατο της συνολικής δαπάνης ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025, με συγκεκριμένα ανώτατα όρια ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

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Πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι

Το ποσό της επιστροφής υπολογίζεται με βάση τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025 και δεν μπορεί να ξεπεράσει το ένα δωδέκατο της συνολικής ετήσιας δαπάνης. Για την κύρια κατοικία, τα ανώτατα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

800 ευρώ για νοικοκυριά χωρίς παιδιά.

850 ευρώ για νοικοκυριά με ένα εξαρτώμενο παιδί.

900 ευρώ για νοικοκυριά με δύο εξαρτώμενα παιδιά.

Επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί πέραν των δύο.

Δηλαδή, 800 ευρώ βασικό όριο, συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με ανώτατο το 1/12 των πραγματικά καταβληθέντων ενοικίων. Άρα, η προσαύξηση λόγω τέκνων δεν μπορεί να οδηγήσει σε επιστροφή μεγαλύτερη από το ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο των πραγματικών ενοικίων που καταβλήθηκαν.

Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό με δύο παιδιά που καταβάλλει 400 ευρώ μηνιαίο ενοίκιο θα λάβει 400 ευρώ και όχι 900 ευρώ, καθώς η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει την πραγματική ετήσια δαπάνη ενοικίου διά του 12. Αντίστοιχα, εάν το μηνιαίο ενοίκιο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, η επιστροφή για την ίδια οικογένεια θα φτάσει τα 900 ευρώ.

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Πότε μπορεί να φτάσει τα 1.600 ευρώ

Αυξημένη ενίσχυση προβλέπεται για τα νοικοκυριά που δικαιούνται επιστροφή τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για φοιτητική στέγη εξαρτώμενου τέκνου.

Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό της επιστροφής για την κύρια κατοικία μπορεί να φτάσει έως τα 900 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ενώ προστίθεται και η ενίσχυση που αντιστοιχεί στη φοιτητική κατοικία.

Για παράδειγμα, εάν μια οικογένεια δικαιούται 850 ευρώ για την κύρια κατοικία και 500 ευρώ για τη φοιτητική στέγη, η συνολική ενίσχυση διαμορφώνεται στα 1.350 ευρώ. Το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει έως τα 1.600 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Με βάση τα αναπροσαρμοσμένα εισοδηματικά όρια, δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου είναι:

Άγαμοι: Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Έγγαμοι και μέρη συμφώνου συμβίωσης: Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ, από 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ, από 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Μονογονεϊκές οικογένειες: Με εισόδημα έως 39.000 ευρώ και επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Εκτός από τα εισοδηματικά όρια, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν και συγκεκριμένα περιουσιακά κριτήρια.

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Ειδικότερα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου, του συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων τέκνων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο. Το όριο προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί.

Τι ισχύει αν ο ενοικιαστής δεν είχε μίσθωση για 12 μήνες

Η επιστροφή ενοικίου δεν προϋποθέτει ότι ο δικαιούχος είχε μισθωμένη κατοικία καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Για παράδειγμα, ενοικιαστής που κατέβαλλε 600 ευρώ τον μήνα για επτά μήνες, δηλαδή συνολικά 4.200 ευρώ, δικαιούται επιστροφή 350 ευρώ.

Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος άλλαξε κατοικία μέσα στο 2025 και υπέγραψε περισσότερα από ένα μισθωτήρια, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των ενοικίων που κατέβαλε για τις διαδοχικές μισθώσεις.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι πριν από την πληρωμή

Παρότι η καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα, οι ενοικιαστές θα πρέπει να ελέγξουν ότι τα στοιχεία τους έχουν δηλωθεί σωστά, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην πίστωση της ενίσχυσης.

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Συγκεκριμένα, χρειάζεται να έχουν ελεγχθεί:

Η ορθή αναγραφή του ενοικίου στη φορολογική δήλωση Ε1.

Η σωστή καταχώριση της μίσθωσης στην ΑΑΔΕ.

Η ύπαρξη ενεργού και σωστά δηλωμένου IBAN στο μητρώο της ΑΑΔΕ.

Ο τραπεζικός λογαριασμός δηλώνεται μέσω της πλατφόρμας myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία → Δήλωση Λογαριασμού IBAN», καθώς και μέσω της εφαρμογής myAADEapp.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην αναγραφή του πραγματικού ποσού του ενοικίου, καθώς η επιστροφή υπολογίζεται με βάση τα ποσά που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις και στα ηλεκτρονικά μισθωτήρια.

Σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων προβλέπεται επιστροφή της ενίσχυσης με τόκο, καθώς και αποκλεισμός από το μέτρο για τρία χρόνια.

Διπλή επιστροφή για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε περιοχές της περιφέρειας, οι οποίοι δικαιούνται διπλή επιστροφή ενοικίου, με ανώτατο ποσό τα 1.600 ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν ήδη λάβει την επιστροφή που αντιστοιχούσε στις δαπάνες ενοικίου του 2024, ενώ αναμένεται η επόμενη καταβολή για τα ενοίκια που κατέβαλαν μέσα στο 2025.

Η πληρωμή της 30ής Νοεμβρίου αφορά έτσι ένα ευρύ φάσμα νοικοκυριών, με το τελικό ποσό να εξαρτάται από το ύψος του ενοικίου, τη διάρκεια της μίσθωσης, τον αριθμό των παιδιών και την πλήρωση των εισοδηματικών και περιουσιακών προϋποθέσεων.