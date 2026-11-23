Μια δεκαετία σημαντικών αλλαγών έχει διανύσει η ελληνική νεοφυής επιχειρηματικότητα, με την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εταιρειών, την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και την ανάδειξη ελληνικών επιχειρήσεων με διεθνή παρουσία. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και σε στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στο Startupper MAG, με αφορμή τα 10 χρόνια των Startupper Awards αναδεικνύοντας τη σταδιακή ωρίμανση ενός οικοσυστήματος που έχει αποκτήσει μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ισχυρότερη σύνδεση με τις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι επενδύσεις σε ελληνικές startups ξεπέρασαν τα 730 εκατ. ευρώ το 2025, μέσω 95 συμφωνιών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του venture debt, σημειώνοντας αύξηση 35% σε σχέση με το 2024. Επίσης καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα εξαγορών το 2025, καθώς και συμμετοχή 18 επενδυτικών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (VC funds) και περισσότερων από 143 διεθνών επενδυτών σε χρηματοδοτικούς γύρους. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της Endeavor Greece για το 2025, οι νεοφυείς επιχειρήσεις Ελλήνων ιδρυτών στο εξωτερικό ξεπερνούν τις 900, με συνολική αποτίμηση άνω των 100 δισ. δολαρίων και χρηματοδοτήσεις ύψους 3,4 δισ. δολαρίων μέσα στο συγκεκριμένο έτος. Τα μεγέθη αυτά αναδεικνύουν τη διεθνή διάσταση της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας και τη δυνατότητα ελληνικών επιχειρηματικών ομάδων να προσελκύουν κεφάλαια και να αναπτύσσονται σε μεγάλες αγορές.

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Η πορεία αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο των Startupper Awards 2026, που συμπληρώνουν φέτος δέκα χρόνια από την έναρξή τους το 2016. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η επετειακή διοργάνωση, την οποία πραγματοποιεί το Startupper.gr, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», στην Αθήνα, με στόχο την ανάδειξη των επιχειρήσεων, των ιδρυτών και των ομάδων που διακρίνονται στον χώρο της καινοτομίας. Από την πρώτη τους διοργάνωση το 2016, τα Startupper Awards παρακολουθούν την εξέλιξη της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας, αναδεικνύοντας εταιρείες και επιχειρηματίες που ξεχωρίζουν για την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη διεθνή τους παρουσία. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει περισσότερες από 20 θεματικές κατηγορίες βράβευσης, από την τεχνολογία υγείας και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έως τη βιωσιμότητα και την έξυπνη κινητικότητα. Ξεχωριστή θέση έχουν οι τρεις κεντρικές διακρίσεις: Startup της Χρονιάς, Scaleup της Χρονιάς και Startupper της Χρονιάς, που αναγνωρίζουν αντίστοιχα την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, την εξέλιξη εταιρειών με ισχυρή παρουσία στην αγορά και τη συμβολή των ιδρυτών τους στην επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, το κοινό μπορεί να συμμετάσχει ενεργά στη φετινή διοργάνωση, ψηφίζοντας για το Βραβείο Κοινού 2026. Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας awards.startupper.gr, που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν τις υποψήφιες επιχειρήσεις και να επιλέξουν την αγαπημένη τους startup.

Η συμπλήρωση δέκα ετών από την έναρξη των Startupper Awards συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική νεοφυής επιχειρηματικότητα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη διεθνή αναγνωρισιμότητα. Παρά τη σημαντική πρόοδο, παραμένουν προκλήσεις που συνδέονται με τη χρηματοδότηση των πρώτων σταδίων ανάπτυξης, την εμπορική αξιοποίηση της έρευνας και τη δυνατότητα περισσότερων ελληνικών επιχειρήσεων να αποκτήσουν διεθνή κλίμακα.