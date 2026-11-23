Το Πολεμικό Ναυτικό επιτρέπει κατ' εξαίρεση τη διέλευση ιδιωτικών οχημάτων από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας για την αποσυμφόρηση της περιοχής λόγω της ζημιάς στον αγωγό

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στο Πέραμα και τη Σαλαμίνα, λόγω της σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ στο Ικόνιο, η οποία έχει προκαλέσει σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις και να αποσυμφορηθεί η κεντρική λεωφόρος του Περάματος, το Πολεμικό Ναυτικό έδωσε κατ’ εξαίρεση τη δυνατότητα διέλευσης ΙΧ αυτοκινήτων μέσω του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, έπειτα από συνεννόηση με τον δήμαρχο Περάματος, Γιάννη Λαγουδάκο.

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Από ποιες πύλες θα γίνεται η διέλευση

Ειδικότερα, από τις 05:00 έως τις 18:00, τα οχήματα που κατευθύνονται προς το Πέραμα και τη Σαλαμίνα θα εισέρχονται από την πύλη Φ1 στον Σκαραμαγκά.

Αντίστοιχα, οι οδηγοί που αναχωρούν από το Πέραμα με κατεύθυνση προς Αθήνα, Αιγάλεω, Χαϊδάρι και Ελευσίνα θα εξέρχονται από την πύλη Φ3 και μέσω του Ναυστάθμου θα οδηγούνται ξανά στην πύλη Φ1.

Για τη διέλευση από τις συγκεκριμένες πύλες είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας στα φυλάκια.

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία

Η εκτεταμένη ζημιά στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό έχει περιορίσει την κυκλοφορία στην κεντρική λεωφόρο του Περάματος από πέντε διαζώματα σε μόλις μία λωρίδα, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις τόσο στο Πέραμα όσο και στη Σαλαμίνα.

Οι εργασίες αποκατάστασης από τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ συνεχίζονται όλο το 24ωρο, με την ολοκλήρωσή τους να εκτιμάται ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον τρεις ημέρες.

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Παράλληλα, προβλέπεται αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στην κεντρική λεωφόρο, ενώ θα περιοριστεί και η κυκλοφορία των βαρέων φορτηγών της COSCO.

Έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων

Ο δήμαρχος Περάματος απηύθυνε έκκληση στους εργαζομένους της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, στο προσωπικό του Ναυστάθμου και στους επισκέπτες της Σαλαμίνας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους στην ευρύτερη περιοχή.