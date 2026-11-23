Η Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων έχει προσδιορίσει 12 τομείς κρίσιμων υποδομών για την προστασία της χώρας από τις σύγχρονες ψηφιακές απειλές

Οι κυβερνοεπιθέσεις αναδεικνύονται σε μείζονα απειλή για την κρατική ασφάλεια, με δυνατότητα πρόκλησης σοβαρών πληγμάτων σε κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητα. Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνει τον εντοπισμό τρωτών σημείων, ενισχύοντας τους φόβους για την προστασία τομέων όπως η ηλεκτροδότηση, η υγεία, οι μεταφορές και η τροφοδοσία.

«Ό,τι είναι ευάλωτο αυτή τη στιγμή θα χτυπηθεί γρήγορα», προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων, Σπύρος Παπαγεωργίου, σε πρόσφατες δηλώσεις στην ΕΡΤ. Ο ίδιος εξήγησε πως η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει την αυτοματοποίηση των επιθέσεων, καθιστώντας επιτακτική τη συνεχή επαγρύπνηση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών, καθώς το απόλυτο επίπεδο ασφάλειας είναι ανέφικτο.

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Κρατικοί δρώντες και μεθοδολογία

Ο κ. Παπαγεωργίου διαχώρισε τους επιτιθέμενους σε κυβερνοεγκληματίες, που στοχεύουν στο οικονομικό κέρδος, και στους κρατικούς δρώντες, τους οποίους χαρακτήρισε ως την πιο επικίνδυνη απειλή. Οι τελευταίοι επιδιώκουν την υποκλοπή πληροφοριών, τον έλεγχο συστημάτων ή την παύση της λειτουργίας τους, κυρίως σε περιόδους κρίσης. «Δεν εντοπίζονται εύκολα», επισήμανε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συστηματικό «κυνήγι της κυβερνοαπειλής» εντός των δικτύων.

Όσον αφορά τη σύνδεση με πολεμικές συγκρούσεις, διευκρίνισε πως «συνήθως η κυβερνοεπίθεση προηγείται του πολέμου», πλήττοντας υπηρεσίες που στηρίζουν την πολεμική προσπάθεια. Περιγράφοντας τη μεθοδολογία των επιθέσεων, ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι αυτές απαιτούν προετοιμασία, κατά την οποία οι δράστες αναζητούν ευπάθειες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. «Αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να σκεφτόμαστε όπως οι επιτιθέμενους», κατέληξε, προτείνοντας τον περιορισμό της έκθεσης των συστημάτων.

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Προστασία και ανθεκτικότητα

Σχετικά με την ανησυχία για στοχοποίηση συστημάτων ψύξης σε σούπερ μάρκετ, ο κ. Παπαγεωργίου επιβεβαίωσε ότι «η ανησυχία υπάρχει», τονίζοντας πως «αν υπήρχε, δεν θα μιλάγαμε τώρα». Η αντιμετώπιση προϋποθέτει τον περιορισμό της απομακρυσμένης πρόσβασης και τον αυστηρό καθορισμό δικαιωμάτων. «Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι απλώς συγκεκριμένα μέτρα», υπογράμμισε, εξηγώντας πως η πρόληψη και η ανθεκτικότητα αποτελούν τους δύο κεντρικούς πυλώνες δράσης. «Αν αντέξει ο οργανισμός, αντέχει και η χώρα», ανέφερε, σημειώνοντας πως η Ελλάδα διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Η Γενική Γραμματεία έχει προσδιορίσει 12 τομείς κρίσιμων υποδομών, ενώ εφαρμόζει την προσέγγιση «all hazards approach» για την προστασία από κάθε είδους κινδύνους. «Η προστασία της καθημερινότητας του πολίτη» παραμένει η αποστολή της υπηρεσίας, η οποία συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ υπουργείων και φορέων. «Είμαστε κομμάτια του ίδιου πάζλ. Τον συντονισμό τον κάνει η Γενική Γραμματεία», κατέληξε.