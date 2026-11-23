Συνεχίζει τις περιοδείες του ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέπτεται τη Δυτική Μακεδονία, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) στην περιφέρεια και να επιταχύνει την προεκλογική προετοιμασία του κόμματος.

Την ίδια ώρα, στην Αμαλίας οι προετοιμασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ενόψει της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για μια συνεδρίαση με ιδιαίτερη σημασία, καθώς για πρώτη φορά από την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. θα καθοριστεί ο οδικός χάρτης προς το Ιδρυτικό Συνέδριο, το οποίο προγραμματίζεται για τα τέλη Φεβρουαρίου.

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Ειδικότερα, κατά τη συνεδρίαση του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου αναμένεται να προσδιοριστούν:

Οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα του Συνεδρίου.

Τα όργανα που θα αναλάβουν τη διοργάνωσή του.

Ο τρόπος εκλογής των συνέδρων, ζήτημα που αφορά άμεσα τα νέα στελέχη του κόμματος.

Η οργανωτική δομή του Συνεδρίου.

Τα όργανα που θα εκλεγούν από τους συνέδρους.

Παράλληλα, τρεις επιτροπές, για το Πρόγραμμα, το Καταστατικό και τις Θέσεις, θα αναλάβουν το επόμενο διάστημα την προετοιμασία των αντίστοιχων κειμένων, τα οποία θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση στο Ιδρυτικό Συνέδριο.

Την ευθύνη για τη συνολική οργανωτική διαδικασία, από τον προσυνεδριακό διάλογο έως τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, θα έχει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ).

5.000 σύνεδροι στο Ιδρυτικό Συνέδριο

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΕΛ.Α.Σ. αναμένεται να συγκεντρώσει 5.000 συνέδρους, σε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η διεύρυνση της οργανωτικής βάσης του νέου πολιτικού σχηματισμού.

Η εκλογή τους θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της ΕΛ.Α.Σ. στις οργανώσεις του κόμματος, με τη διεξαγωγή ψηφοφορίας σε κάλπες σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, θα υπάρχει και η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμμετοχής, καθώς το διαδίκτυο αποτελεί ήδη βασικό εργαλείο επικοινωνίας και οργάνωσης για την πλειονότητα των μελών της Συμπαράταξης.

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Οι πρώτοι υποψήφιοι βουλευτές – Ανακοινώσεις για πάνω από το 50% των ψηφοδελτίων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πρώτο κύμα υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές. Κατά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου αναμένεται να εγκριθούν και να ανακοινωθούν περισσότεροι από τους μισούς υποψηφίους βουλευτές της ΕΛ.Α.Σ. στις εκλογικές περιφέρειες της περιφέρειας.

Η επιλογή της ηγεσίας να αφήσει για μεταγενέστερο χρόνο τις ανακοινώσεις για τα μεγάλα αστικά κέντρα συνδέεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο με τις εκπλήξεις που προετοιμάζονται στις πολυπληθείς εκλογικές περιφέρειες όσο και με την κατανομή ρόλων και θέσεων μεταξύ παλαιότερων και νεότερων στελεχών.

Την ίδια στιγμή, ο κύκλος των μεταγραφών προς την Αμαλίας φαίνεται να ολοκληρώνεται σταδιακά, με τη σύνθεση του νέου πολιτικού φορέα να διαμορφώνεται μέσα από πρόσωπα με αναφορά στον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στελέχη με πολιτική διαδρομή στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.

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Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση στη Δυτική Μακεδονία

Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί σειρά επαφών στη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας έμφαση στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της ενεργειακής μετάβασης.

Πρόκειται για μια περιοχή που επί δεκαετίες τροφοδοτούσε με ηλεκτρική ενέργεια ολόκληρη τη χώρα, αλλά τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές οικονομικές πιέσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η ΕΛ.Α.Σ., το πραγματικό ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας συρρικνώθηκε κατά 18% την περίοδο 2019-2024, καταγράφοντας τη δεύτερη χειρότερη επίδοση μεταξύ 244 περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. θα συναντηθεί με αγρότες στους Πύργους και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα.

Ακολούθως, στο επίκεντρο των επαφών του θα βρεθούν το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της απολιγνιτοποίησης.

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Συγκεκριμένα, προβλέπονται συναντήσεις με εκπροσώπους του σωματείου εργαζομένων «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ», συνταξιούχους της ΔΕΗ στην Εορδαία, καθώς και απολυμένους του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην προστασία της απασχόλησης, στη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, στη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης, αλλά και στη διατήρηση της λειτουργίας της λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση, στο πλαίσιο μιας δίκαιης μετάβασης για την περιοχή.

Το πρόγραμμα της ημέρας θα ολοκληρωθεί με συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με μέλη και φίλους της Συμπαράταξης στην Πτολεμαΐδα, στο καφέ MIKEL.

Επαφές με αγρότες και κτηνοτρόφους σε Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα

Την Τρίτη, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. θα συνεχίσει την περιοδεία του στην Καστοριά και τη Νεάπολη Κοζάνης, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με αγροτοκτηνοτρόφους και εκπροσώπους του κλάδου της μεταποίησης στο Συνεταιριστικό Τυροκομείο.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Συνεταιρισμό Αγροτικών και Δημητριακών Προϊόντων, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους των δασικών συνεταιρισμών.

Επόμενος σταθμός θα είναι η Φλώρινα, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα συνομιλήσει με πολίτες στο Παρόν Cafe Bar.

Στο κλιμάκιο που τον συνοδεύει συμμετέχουν επίσης η αναπληρώτρια τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βανέσσα Κατσαρδή, και ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμάς Μόσχος.