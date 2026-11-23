Ποιοι πληρώνονται από σήμερα έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Το συνολικό ποσό των 2.516.800.668,52 ευρώ πρόκειται να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 4.359.620 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026. στο πλαίσιο προγραμματισμένων πληρωμών που πραγματοποιούν ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:

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Από τον e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες καταβολές:

Στις 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1.342.580.546,38 ευρώ σε 2.653.607 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026.

ευρώ σε δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026. Στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1.111.720.122,14 ευρώ σε 1.646.363 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026.

ευρώ σε δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026. Από 23 έως 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Στις 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 900.000 ευρώ σε 270 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πόρου.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

ευρώ σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

ευρώ σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

ευρώ σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 600.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.