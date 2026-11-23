Σεξουαλική παρενόχληση και καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά έχουν φέρει στο προσκήνιο έναν από τους στενότερους συνεργάτες της Μπριζίτ Μακρόν, ο οποίος για πέντε χρόνια υπήρξε πρόσωπο απόλυτης εμπιστοσύνης της πρώτης κυρίας της Γαλλίας.

Πρόκειται για τον 58χρονο Πιερ-Ολιβιέ Κοστά, πρώην προσωπάρχη της συζύγου του Γάλλου προέδρου, ο οποίος αντιμετωπίζει καταγγελίες εργαζομένων για σεξουαλικά υπονοούμενα, προσβλητικές συμπεριφορές και παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

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Η πιο σοβαρή καταγγελία προέρχεται από άνδρα εργαζόμενο στον τομέα επικοινωνίας μουσείου της Μασσαλίας, το οποίο διευθύνει σήμερα ο Κοστά. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη γαλλική εφημερίδα Libération, ο πρώην συνεργάτης της Μπριζίτ Μακρόν τον πλησίασε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης τον Αύγουστο του 2025 και του ζήτησε επανειλημμένα να του κάνει στοματικό σεξ.

«Πρέπει να το είπε 30 φορές», υποστήριξε ο εργαζόμενος, περιγράφοντας μια ιδιαίτερα πιεστική συμπεριφορά. «Το πρόσωπό του ήταν πολύ κοντά στο δικό μου και είχε ένα τρελό βλέμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κοστά αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, δηλώνοντας πως δεν θυμάται καν να συνάντησε τον συγκεκριμένο εργαζόμενο εκείνο το βράδυ.

Από το Μέγαρο των Ηλυσίων στη διοίκηση μουσείου

Η υπόθεση λαμβάνει ιδιαίτερη πολιτική διάσταση λόγω των στενών σχέσεων του Κοστά με το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας. Από το 2017 έως το 2022 υπηρέτησε ως προσωπάρχης της Μπριζίτ Μακρόν, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της σε τέτοιο βαθμό, ώστε εκείνη να τον αποκαλεί «το διαμάντι μου».

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Το 2022 ανέλαβε την προεδρία του Μουσείου Πολιτισμών της Ευρώπης και της Μεσογείου (Mucem), στη Μασσαλία, έπειτα από διορισμό του από τη γαλλική προεδρία. Η θητεία του, ωστόσο, συνοδεύτηκε από εντάσεις με το προσωπικό, καταγγελίες για τον τρόπο διοίκησης και, τελικά, την έναρξη δικαστικής έρευνας.

Καταγγελίες και απομάκρυνση

Η εισαγγελία της Μασσαλίας ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου 2026 προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του Κοστά για φερόμενη ηθική και σεξουαλική παρενόχληση, μετά από καταγγελίες για τη συμπεριφορά του στον εργασιακό χώρο.

Παράλληλα, η Γενική Επιθεώρηση Πολιτιστικών Υποθέσεων της Γαλλίας διενήργησε ξεχωριστή διοικητική έρευνα, όπου καταγράφηκαν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, πιέσεις προς εργαζομένους και ευνοιοκρατία.

Οι εξελίξεις οδήγησαν στα τέλη Ιουνίου στην τετράμηνη απομάκρυνσή του από τα καθήκοντά του, με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού.

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Η επιστροφή του την 1η Νοεμβρίου προκάλεσε νέες αντιδράσεις. Εργαζόμενοι του μουσείου προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην επαναφορά του στην προεδρία, ενώ συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι προειδοποίησαν ότι το προσωπικό δεν επιθυμεί να βρεθεί ξανά αντιμέτωπο με τις συνθήκες που είχε καταγγείλει.

Στις 5 Νοεμβρίου, εργαζόμενοι συμμετείχαν σε διαδήλωση στη Μασσαλία κρατώντας πανό με το σύνθημα «Το Mucem κινδυνεύει», ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης στο μουσείο.

Η στάση της Μπριζίτ Μακρόν

Παρά τη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση, η Μπριζίτ Μακρόν δεν έχει προβεί σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τις καταγγελίες εις βάρος του πρώην προσωπάρχη της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δύο τους εξακολουθούν να διατηρούν στενή προσωπική σχέση, με την πρώτη κυρία της Γαλλίας να φέρεται ότι επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί του σχεδόν καθημερινά, ακόμη και μετά την αποχώρησή του από το Μέγαρο των Ηλυσίων.