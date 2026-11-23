Πρόστιμα 2.000 ευρώ και ηλικιακός «κόφτης» για τους οδηγούς των supercars n Τι αλλάζει στην παράνομη στάθμευση και για τις πινακίδες που δεν «διαβάζονται»

Σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), με πρόστιμα που φτάνουν τα 2.000 ευρώ, περιορισμούς στην οδήγηση αυτοκινήτων μεγάλης ισχύος από νέους οδηγούς, νέους κανόνες για τα όρια ταχύτητας μέσα στις πόλεις και διαφορετική αντιμετώπιση των παραβάσεων στάθμευσης, φέρνει νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποιούν διατάξεις του ΚΟΚ (ν. 5209/2025), συνδυάζοντας την αυστηροποίηση των κυρώσεων για επικίνδυνες συμπεριφορές με την ελάφρυνση των διοικητικών μέτρων για παραβάσεις μικρότερης επικινδυνότητας.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές που αφορούν εκατομμύρια οδηγούς ΙΧ, καθώς και οι ειδικές προβλέψεις για νέους οδηγούς, επαγγελματίες και υποψηφίους για την απόκτηση διπλώματος.

Ορια ταχύτητας, supercars και πινακίδες

Με το άρθρο 21 αποσαφηνίζεται η εφαρμογή του ορίου των 30 χλμ./ώρα εντός κατοικημένων περιοχών.

Συγκεκριμένα, το όριο των 30 χλμ./ώρα προβλέπεται για μονόδρομους με μία λωρίδα κυκλοφορίας και δρόμους διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, χωρίς διαχωριστική νησίδα.

Αντίθετα, το όριο των 50 χλμ./ώρα ισχύει σε μονόδρομους με τουλάχιστον δύο λωρίδες, σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης με τουλάχιστον δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και σε δρόμους με διαχωριστική νησίδα. Τα όρια αυτά εφαρμόζονται εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική σήμανση. Για την οδήγηση με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα διατηρείται η ιδιαίτερα αυστηρή κύρωση: πρόστιμο 2.000 ευρώ και επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

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ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Για πρώτη φορά θεσπίζονται ειδικές προϋποθέσεις ηλικίας και οδηγικής εμπειρίας για αυτοκίνητα ιδιαίτερα υψηλής ισχύος.

Σύμφωνα με το άρθρο 32, η οδήγηση επιβατικού αυτοκινήτου με μέγιστη ωφέλιμη ισχύ κινητήρα μεγαλύτερη από 250 kW ή 340 ίππους επιτρέπεται μόνο εφόσον ο οδηγός έχει συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του και διαθέτει δίπλωμα της συγκεκριμένης κατηγορίας για τουλάχιστον τρία χρόνια. Οι δύο προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα.

Για τους παραβάτες προβλέπονται πρόστιμο 2.000 ευρώ και επιτόπου αφαίρεση του διπλώματος για 60 ημέρες. Η ρύθμιση αφορά όχι μόνο τα πολυτελή supercars, αλλά κάθε επιβατικό αυτοκίνητο που υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο ισχύος.

Αυστηρότερες γίνονται οι κυρώσεις για τις πινακίδες κυκλοφορίας. Με το άρθρο 29 προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες όταν το όχημα δεν διαθέτει κανονικές πινακίδες ή δεν φέρει καμία πινακίδα.

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Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η κυκλοφορία οχήματος του οποίου έστω μία πινακίδα δεν είναι ευκρινώς ορατή ή αναγνωρίσιμη από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων, ανεξαρτήτως αιτίας. Η διάταξη καλύπτει επίσης τη χρήση μη αντανακλαστικού υλικού και μηχανισμών απόκρυψης ή αλλοίωσης πινακίδων. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται επιτόπου ακινητοποίηση και μεταφορά του οχήματος, ενώ η παράβαση μπορεί να βεβαιωθεί ακόμη και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Παραβάσεις στάθμευσης και επανάκτηση διπλώματος

Αλλαγή προβλέπεται για τις παραβάσεις απλής στάθμευσης (της κατηγορίας Ε1-Β). Με το άρθρο 34 καταργείται γι’ αυτές η αφαίρεση της άδειας οδήγησης και επιβάλλεται μόνο χρηματικό πρόστιμο, διπλάσιο του βασικού, δηλαδή 60 ευρώ, από 30 ευρώ σήμερα. Η νέα ρύθμιση δεν αφορά όλες τις παραβάσεις στάθμευσης, αλλά αποκλειστικά όσες υπάγονται στη συγκεκριμένη κατηγορία.

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Παράλληλα, το άρθρο 24 ανακατανέμει επιμέρους παραβάσεις στάσης και στάθμευσης σε κατηγορίες κυρώσεων και ρυθμίζει την αντιμετώπιση περιπτώσεων στις οποίες συντρέχουν περισσότερες παραβάσεις.

Σημαντική αλλαγή εισάγει το άρθρο 30 για οδηγούς που διαθέτουν άδεια οδήγησης, αλλά όχι την απαιτούμενη κατηγορία για το όχημα που οδηγούν. Τα πρόστιμα παραμένουν 500 ευρώ για δίκυκλα και ορισμένα μικρά οχήματα, 700 ευρώ για επιβατικά ΙΧ και 1.000 ευρώ για ταξί και λεωφορεία. Η βασική ποινή εξακολουθεί να προβλέπει αφαίρεση του διπλώματος για έναν χρόνο. Ωστόσο, μετά την παρέλευση των πρώτων 30 ημερών, ο παραβάτης μπορεί να ζητήσει επέκταση του διπλώματός του, εφόσον έχει πληρώσει το πρόστιμο. Εάν ολοκληρώσει επιτυχώς τις απαιτούμενες εξετάσεις, η ετήσια αφαίρεση παύει αυτοδικαίως και το δίπλωμα αποδεσμεύεται. Η δυνατότητα προβλέπεται και για οδηγούς των οποίων οι άδειες είχαν αφαιρεθεί πριν από την έναρξη ισχύος της νέας ρύθμισης, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

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Νέοι κανόνες, κάμερες 360 μοιρών και ΤΝ

Το άρθρο 23 επαναδιατυπώνει τις προϋποθέσεις μεταφοράς παιδιών στη θέση του συνοδηγού, συνδέοντας την ηλικία κάτω των 12 ετών με ύψος έως 1,50 μέτρο και τη χρήση κατάλληλου συστήματος συγκράτησης. Παράλληλα, θεσπίζεται ειδική παράβαση κατηγορίας Ε3-Α για λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης που μεταφέρουν περισσότερους όρθιους ή καθήμενους επιβάτες από όσους προβλέπει η άδεια κυκλοφορίας τους. Με το άρθρο 22 επιτρέπεται επίσης στα οχήματα οδικής βοήθειας να κινούνται στη Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης όταν έχουν κληθεί για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού σε αυτοκινητόδρομο.

Εκτεταμένες αλλαγές προωθούνται και στο σύστημα των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση άδειας οδήγησης. Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις, η πρακτική δοκιμασία θα καταγράφεται υποχρεωτικά με τη χρήση tablet του εξεταστή και φορητής κάμερας 360 μοιρών, η οποία θα εστιάζει στα πετάλια και στη θέση του εκπαιδευτή. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η καταγραφή κρίσιμων στοιχείων της εξέτασης, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί εάν ο υποψήφιος εκτέλεσε ο ίδιος τις απαιτούμενες ενέργειες ή εάν υπήρξε παρέμβαση του εκπαιδευτή.

Παράλληλα, εισάγεται ηλεκτρονική ταυτοποίηση μέσω QR code για τον εξεταστή, το εκπαιδευτικό όχημα και το Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης του υποψηφίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για αυτοματοποιημένο έλεγχο με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η ορθή τοποθέτηση και λειτουργία των καμερών. Αυστηρότερη αντιμετώπιση προβλέπεται για περιπτώσεις πλαστογραφίας ή παραπλάνησης σχετικά με την ταυτότητα των υποψηφίων οδηγών. Σύμφωνα με το άρθρο 42, ο υποψήφιος θεωρείται αποτυχών, ακυρώνονται τα σχετικά έγγραφα και αναστέλλεται για δύο χρόνια η εξέλιξη των αιτήσεών του για δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας. Εάν έχει ήδη αποκτήσει προσωρινή ή κανονική άδεια, αυτή ανακαλείται. Μετά τη διετία απαιτείται εκ νέου θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εξέταση.