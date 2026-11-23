Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, έπειτα από ειδοποίηση των συγγενών

Ένα φρικτό περιστατικό αποκαλύφθηκε στη Λαμία, όπου ένας 58χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, με τη σορό του να έχει υποστεί εκτεταμένες δαγκωματιές από τα έξι σκυλιά που είχε στην κατοχή του.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε νωρίς το βράδυ της Κυριακής, στην οδό Παπασιοπούλου, όταν συγγενείς του 58χρονου, ανήσυχοι καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, αποφάσισαν να τον αναζητήσουν.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, ο άνδρας εκτιμάται ότι είχε χάσει τη ζωή του τουλάχιστον έξι με επτά ημέρες νωρίτερα, καθώς είχε δώσει για τελευταία φορά σημεία ζωής τα ξημερώματα της προηγούμενης Κυριακής.

Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν έξι σκυλιά, ανάμεσά τους δύο μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έπειτα από αρκετές ημέρες χωρίς τροφή, τα ζώα φέρεται να επιτέθηκαν στη σορό του ιδιοκτήτη τους, προκαλώντας τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος, μεταξύ των οποίων ο λαιμός και το πρόσωπο.

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής και ειδικού εκπαιδευτή σκύλων

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, έπειτα από ειδοποίηση των συγγενών. Ωστόσο, η προσέγγιση στο εσωτερικό της κατοικίας αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα σκυλιά δεν επέτρεπαν την είσοδο.

Για τον ίδιο λόγο δεν κατέστη δυνατό να εισέλθουν στον χώρο ούτε τα στελέχη της Πυροσβεστικής που κλήθηκαν να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Τελικά, κρίθηκε αναγκαία η συνδρομή ειδικού εκπαιδευτή σκύλων, προκειμένου να ηρεμήσει τα ζώα και να καταστεί δυνατή η ασφαλής απομάκρυνσή τους.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ. Τα δύο μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα ναρκώθηκαν, ώστε να μεταφερθούν στο κυνοκομείο μαζί με τα υπόλοιπα τέσσερα μικρότερα σκυλιά.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 58χρονου αναμένεται να προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.