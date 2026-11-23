Ο Μιχάλης Γρηγορίου περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να διαπιστώσει αν θα μπορεί να υπολογίζει στον Μάρτιν Χόνγκλα, ο οποίος αντιμετώπισε ενοχλήσεις στον δικέφαλο

Η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (23/11) στην Τρίπολη, όπου ο Αστέρας Aktor υποδέχεται τον Άρη, με τις δύο ομάδες να αναζητούν ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει ώθηση ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι επιστρέφουν στη δράση έπειτα από τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων και θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, προκειμένου να αφήσουν πίσω τους τις τελευταίες απώλειες. Η ομάδα του Γκονσάλο Φέιο γνωρίζει πως χρειάζεται μια καλή εμφάνιση απέναντι σε έναν αντίπαλο με ποιότητα, ώστε να διεκδικήσει μέχρι τέλους τους τρεις βαθμούς.

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Από την άλλη πλευρά, ο Άρης ταξιδεύει στην Αρκαδία με στόχο να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη με το διπλό. Οι «κίτρινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τη θέση τους στη βαθμολογία, γνωρίζοντας πως η αναμέτρηση κρύβει δυσκολίες. Ο Μιχάλης Γρηγορίου περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να διαπιστώσει αν θα μπορεί να υπολογίζει στον Μάρτιν Χόνγκλα, ο οποίος αντιμετώπισε ενοχλήσεις στον δικέφαλο.

Το παιχνίδι αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν ανάγκη τους βαθμούς και θα προσπαθήσουν να επιβάλουν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά.

Η αναμέτρηση Αστέρας Aktor – Άρης είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (23/11) στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports1 League.