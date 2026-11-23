Το συνδικάτο καλεί 23.000 εργαζόμενους σε 19 εταιρείες της βόρειας Γερμανίας να συμμετάσχουν σε νέα 24ωρη απεργία διεκδικώντας αύξηση μισθών κατά 5%

Το θέμα των μισθολογικών διαπραγματεύσεων επανέρχεται στο προσκήνιο με απεργίες στη Γερμανία, εν μέσω προκλήσεων για τις εταιρείες από την πορεία της οικονομίας αλλά και για τους εργαζόμενους από τη μεγάλη ακρίβεια.

Το ισχυρό συνδικάτο εργαζομένων στη βιομηχανία, το IG Metall, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σήμερα Δευτέρα σε νέα 24ωρη απεργία, η οποία ακολουθεί αντίστοιχη της Παρασκευής. Με τη νέα αυτή απεργία το συνδικάτο καλεί 23.000 εργαζόμενους σε 19 εταιρείες στη βόρεια Γερμανία να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις στο πλαίσιο της κλιμακούμενης διαμάχης για τους μισθούς. Μεταξύ των εταιρειών που επηρεάζονται περιλαμβάνονται η αυτοκινητοβιομηχανία Mercedes-Benz, η ναυπηγική εταιρεία Meyer Werft και η εταιρεία αιολικής ενέργειας Siemens Gamesa, ανέφερε το Reuters. Σύμφωνα με το IG Metall στις κινητοποιήσεις της Παρασκευής συμμετείχαν 12.300 εργαζόμενοι σε 17 εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το συνδικάτο,, στους προηγούμενους γύρους μικρότερης διάρκειας προειδοποιητικών απεργιών συμμετείχαν περίπου 464.000 εργαζόμενοι.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

REUTERS/Lisi Niesner/Pool/File Photo

Οι διεκδικήσεις

Οι διεκδικήσεις αφορούν αύξηση μισθών κατά 5% και δεσμευτικές εγγυήσεις για την προστασία των θέσεων εργασίας και των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα οι εκπρόσωποι των εργαζομένων επιδιώκουν τη θέσπιση κανόνων συμμετοχής στα κέρδη για εταιρείες με ισχυρότερη οικονομική θέση, καθώς και πρόσθετες παροχές για τους εργαζόμενους με χαμηλότερες αποδοχές.

Από την πλευρά τους οι εργοδότες πρότειναν την καταβολή μιας εφάπαξ παροχής, ισοδύναμης με περίπου το 1% των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών. Αυτή θα αφορούσε τον Ιούλιο του 2027 με τη δυνατότητα οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να εξαιρεθούν από την καταβολή της. Η πρότασή τους περιλάμβανε επίσης μόνιμη αύξηση μισθών κατά 1,3% από τον Ιούλιο του 2028, στο πλαίσιο προτεινόμενης συμφωνίας διάρκειας 26 μηνών.

Η τρέχουσα κινητοποίηση αποτελεί την πρώτη φορά εδώ και οκτώ χρόνια που το IG Metall οργανώνει ολοήμερες προειδοποιητικές απεργίες, γεγονός που σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση της διαμάχης, αναφερόταν.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Δεν είχε άμεσα προγραμματιστεί τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών να παραμένουν και να διαφαίνονται επιπλέον απεργιακές κινητοποιήσεις. Οι συνομιλίες στη βόρεια Γερμανία ξεκίνησαν στις 8 Οκτωβρίου.

REUTERS/Fariha Farooqui

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τον κλάδο (metalworking & electrical engineering industry), η οποία αφορά περίπου 3,7 εκατομμύρια εργαζομένους σε εθνικό επίπεδο. Από αυτούς οι 130.000 απασχολούνται στις βόρειες περιοχές της Γερμανίας που συμμετέχουν στις νέες κινητοποιήσεις.

Η επέκταση της απεργίας από 17 εγκαταστάσεις την Παρασκευή σε 19 εταιρείες τη Δευτέρα δείχνει την κλιμάκωση τις αντιπαράθεσης σε κλάδους που αποτελούν πολύ βασικούς πυλώνες της βιομηχανικής βάσης στη Γερμανία. Με την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυπηγική βιομηχανία και τον κλάδο της αιολικής ενέργειας να επηρεάζονται άμεσα, οι κινητοποιήσεις εντείνουν την πίεση προς τις εταιρείες να βρουν ισορροπία ανάμεσα στο εργατικό κόστος και τα αιτήματα για διασφάλιση των θέσεων εργασίας και μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Δοκιμάζουν επίσης τα αιτήματα των εργαζομένων σε μια δύσκολη περίοδο για πολλούς κλάδους στη χώρα που έχουν να αντιμετωπίσουν αυξημένο κόστος ενέργειας αλλά και μεγάλο ανταγωνισμό από το εξωτερικό και ιδιαίτερα από την Κίνα.

Τα εργατικά συνδικάτα διατηρούν μεγάλη δύναμη στις διαπραγματεύσεις στο εσωτερικό της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, αφού διατηρούν παραδοσιακά μεταξύ άλλων και θέσεις στα συμβούλια λήψης αποφάσεων των εταιρειών.