Η Mercedes καταγράφει λειτουργικά κέρδη ύψους 219,9 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας κάθε άλλη ομάδα του πρωταθλήματος σύμφωνα με τα στοιχεία της BlackBook Motorsport

Η οικονομική ακτινογραφία των ομάδων της Formula 1 αποκαλύπτει έναν κόσμο δισεκατομμυρίων, όπου η εμπορική επιτυχία δεν συμβαδίζει απαραίτητα με τις επιδόσεις στην πίστα. Η McLaren αυξάνει θεαματικά τον τζίρο της αλλά εμφανίζει ζημιές, ενώ η Aston Martin επενδύει εκατοντάδες εκατομμύρια αναζητώντας την αγωνιστική καταξίωση.

Η Formula 1 δεν είναι μόνο ένας αγώνας ταχύτητας, τεχνολογίας και οδηγικής δεξιοτεχνίας. Πίσω από τα μονοθέσια που διεκδικούν νίκες και παγκόσμιους τίτλους βρίσκεται μια ολοένα μεγαλύτερη επιχειρηματική βιομηχανία, στην οποία οι χορηγίες, τα τηλεοπτικά δικαιώματα, οι εμπορικές συμφωνίες και οι τεχνολογικές επενδύσεις καθορίζουν την οικονομική ισχύ των ομάδων.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η τελευταία οικονομική αποτύπωση των ομάδων του παγκόσμιου πρωταθλήματος δείχνει ότι η Ferrari παραμένει η ισχυρότερη δύναμη σε επίπεδο εσόδων, με εκτιμώμενο τζίρο 926 εκατ. δολαρίων το 2025. Ωστόσο, η Mercedes είναι εκείνη που καταφέρνει να μετατρέψει αποτελεσματικότερα τα έσοδά της σε λειτουργικά κέρδη, καταγράφοντας επίδοση σχεδόν 220 εκατ. δολαρίων.

Τα στοιχεία, που συγκέντρωσε η BlackBook Motorsport και παρουσιάζει το ιταλικό Sport e Finanza, αποτυπώνουν τις διαφορετικές οικονομικές στρατηγικές των ομάδων, αλλά και το γεγονός ότι η αγωνιστική επιτυχία δεν εγγυάται απαραίτητα υψηλή κερδοφορία.

Μια βιομηχανία σχεδόν 4 δισ. δολαρίων

Η οικονομική ανάπτυξη της Formula 1 τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά το επιχειρηματικό περιβάλλον του αθλήματος.

Το 2025, τα συνολικά έσοδα της διοργάνωσης ανήλθαν σε 3,87 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Τα βασικά εμπορικά έσοδα, που προέρχονται από τη διοργάνωση των Grand Prix, τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τις χορηγίες, ξεπέρασαν τα 3 δισ. δολάρια.

Περίπου το 45% των συγκεκριμένων πόρων αναδιανέμεται στις ομάδες, δημιουργώντας μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης πέρα από τις δικές τους εμπορικές δραστηριότητες.

Η αύξηση της διεθνούς δημοτικότητας του πρωταθλήματος, η επέκταση σε νέες αγορές και η προσέλκυση μεγάλων πολυεθνικών χορηγών έχουν ενισχύσει την οικονομική αξία των ομάδων.

Ωστόσο, η κατανομή των εσόδων και η διαχείριση των δαπανών διαφέρουν σημαντικά από ομάδα σε ομάδα.

Ferrari: Η εμπορική δύναμη του Μαρανέλο

Η Ferrari διατηρεί την πρώτη θέση στην κατάταξη των εσόδων, με εκτιμώμενο κύκλο εργασιών 926 εκατ. δολαρίων το 2025.

Το ποσό αντιπροσωπεύει αύξηση 38,2% σε σχέση με τα 670 εκατ. δολάρια που είχαν εκτιμηθεί για το 2024.

Η ιταλική ομάδα διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της: την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του ονόματός της, η οποία εκτείνεται πολύ πέρα από τη Formula 1.

Διαφήμιση

Το ιστορικό κύρος της Ferrari, η σύνδεσή της με την πολυτέλεια και η διαχρονική παρουσία της στο πρωτάθλημα δημιουργούν ιδιαίτερα ισχυρές εμπορικές δυνατότητες.

Σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση, το λειτουργικό αποτέλεσμα της Scuderia εκτιμάται σε 194 εκατ. δολάρια.

Πρέπει, πάντως, να επισημανθεί ότι τα συγκεκριμένα μεγέθη αποτελούν εκτιμήσεις και όχι αυτόνομα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα της αγωνιστικής ομάδας, καθώς η Ferrari δεν διαχωρίζει πλήρως τις οικονομικές δραστηριότητες της Formula 1 από τις υπόλοιπες εταιρικές της δραστηριότητες.

Mercedes: Η πρωταθλήτρια της κερδοφορίας

Η Mercedes βρίσκεται στη δεύτερη θέση των εσόδων, με 835,3 εκατ. δολάρια, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,2% σε σχέση με το 2024.

Ωστόσο, η ομάδα του Μπράκλεϊ καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λειτουργική κερδοφορία, με 219,9 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 6,8%.

Διαφήμιση

Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους διαμορφώνεται περίπου στο 26,3%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για μια δραστηριότητα με τόσο μεγάλες τεχνολογικές και λειτουργικές απαιτήσεις.

Η Mercedes στηρίζεται σε ένα ισχυρό δίκτυο εμπορικών συνεργασιών, καθώς τα έσοδα από χορηγίες, αδειοδοτήσεις και άλλες εμπορικές δραστηριότητες ξεπέρασαν τα 557 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, επένδυσε 195,6 εκατ. δολάρια στην έρευνα και ανάπτυξη, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 23% του κύκλου εργασιών της.

Η υψηλή κερδοφορία επέτρεψε τη διανομή μερισμάτων ύψους 167,7 εκατ. δολαρίων στους μετόχους, ενώ η ομάδα διατηρούσε αχρησιμοποίητη πιστωτική γραμμή 335,2 εκατ. δολαρίων.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει σημαντικές τεχνολογικές επενδύσεις με ισχυρή παραγωγή λειτουργικών κερδών.

McLaren: Πρωταθλήτρια στην πίστα, ζημιογόνος στα βιβλία

Η McLaren παρουσιάζει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες οικονομικές περιπτώσεις.

Διαφήμιση

Η ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα κατασκευαστών το 2025 κατέγραψε έσοδα 776,1 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 20,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η ενίσχυση των χορηγικών συμφωνιών και η διεύρυνση του εμπορικού της χαρτοφυλακίου συνέβαλαν στην αύξηση του τζίρου.

Παρά την ανάπτυξη, όμως, η McLaren εμφάνισε λειτουργικές ζημιές 56,4 εκατ. δολαρίων, έναντι λειτουργικών κερδών 62 εκατ. δολαρίων το 2024.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε το πρόγραμμα κινήτρων προς τους εργαζομένους, το οποίο συνδέεται με την αξία της ομάδας και τις αγωνιστικές επιδόσεις.

Το κόστος του συγκεκριμένου προγράμματος ανήλθε σε 182,7 εκατ. δολάρια.

Χωρίς αυτή τη δαπάνη, το λειτουργικό αποτέλεσμα θα ήταν θετικό κατά περίπου 125,4 εκατ. δολάρια.

Η περίπτωση της McLaren δείχνει ότι η αύξηση των εσόδων και η κατάκτηση τίτλων δεν συνεπάγονται αυτομάτως υψηλότερα λογιστικά κέρδη.

Red Bull: Κέρδη παρά τις μεγάλες επιβαρύνσεις

Η Red Bull καταλαμβάνει την τέταρτη θέση σε επίπεδο εσόδων, με 690,4 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 6,5%.

Το λειτουργικό της κέρδος ανήλθε σε 32,3 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 15,2%.

Ωστόσο, η οικονομική χρήση επηρεάστηκε από σημαντικές έκτακτες επιβαρύνσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αποζημίωση προς τον πρώην επικεφαλής της ομάδας, Κρίστιαν Χόρνερ, ύψους 89,9 εκατ. δολαρίων, η οποία συνέβαλε στην αύξηση των διοικητικών εξόδων.

Παράλληλα, η ομάδα συνεχίζει να επενδύει σε νέες εγκαταστάσεις, με κεφαλαιουχικές δαπάνες 91,1 εκατ. δολαρίων, μεγάλο μέρος των οποίων αφορά την κατασκευή νέας αεροδυναμικής σήραγγας.

Η χρηματοδότηση υποστηρίζεται και από άτοκο δάνειο 238,9 εκατ. δολαρίων της μητρικής Red Bull GmbH.

Aston Martin: Επενδύσεις εκατομμυρίων χωρίς κερδοφορία

Η Aston Martin του Λόρενς Στρολ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ομάδας που επενδύει μεγάλα ποσά με στόχο τη μελλοντική αγωνιστική και οικονομική ανάπτυξη.

Τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 22,6%, φτάνοντας τα 454 εκατ. δολάρια.

Ωστόσο, η ομάδα κατέγραψε λειτουργικές ζημιές 26,9 εκατ. δολαρίων και εξακολουθεί να μην έχει εμφανίσει κερδοφόρα χρήση υπό τη σημερινή ιδιοκτησία.

Ιδιαίτερα υψηλές είναι οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες ανήλθαν σε 183,4 εκατ. δολάρια.

Το ποσό αντιστοιχεί στο 40% των συνολικών εσόδων, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ομάδων που δημοσιοποιούν αντίστοιχα στοιχεία.

Ταυτόχρονα, ο δανεισμός έχει φτάσει τα 451,6 εκατ. δολάρια.

Η στρατηγική της Aston Martin βασίζεται στην προσδοκία ότι οι μεγάλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, προσωπικό και τεχνολογία θα μεταφραστούν μελλοντικά σε καλύτερα αγωνιστικά αποτελέσματα και ισχυρότερη εμπορική θέση.

Alpine και Williams: Ανάπτυξη με διαφορετικά αποτελέσματα

Η Alpine παρουσίασε έσοδα 379,2 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 20,6%, καταφέρνοντας παράλληλα να επιστρέψει σε λειτουργική κερδοφορία.

Από ζημιές 13 εκατ. δολαρίων το 2024, πέρασε σε κέρδη 21,8 εκατ. δολαρίων το 2025.

Σημαντική συμβολή είχε η αύξηση των εμπορικών εσόδων κατά 29,5%, χάρη στην προσέλκυση νέων χορηγών.

Η Williams, από την άλλη πλευρά, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση εσόδων μεταξύ των ομάδων, φτάνοντας τα 321,8 εκατ. δολάρια, με άνοδο 35,7%.

Η ενίσχυση των εμπορικών συνεργασιών, μεταξύ άλλων με την Atlassian, συνέβαλε στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων.

Παρά ταύτα, η ομάδα εξακολούθησε να εμφανίζει λειτουργικές ζημιές 26,4 εκατ. δολαρίων, αν και το αρνητικό αποτέλεσμα περιορίστηκε κατά περισσότερο από 50%.

Οι μικρότερες ομάδες και το μεγάλο στοίχημα της Cadillac

Στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται η Racing Bulls, η Sauber και η Haas.

Η Racing Bulls εμφάνισε έσοδα 309,2 εκατ. δολαρίων και λειτουργικά κέρδη 8,8 εκατ. δολαρίων. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 52% των εσόδων της προέρχεται από τη μητρική Red Bull.

Η Sauber, η οποία μετασχηματίστηκε σε Audi για το 2026, είχε εκτιμώμενα έσοδα 290 εκατ. δολαρίων και λειτουργικά κέρδη 14 εκατ.

Η Haas ακολούθησε με εκτιμώμενο κύκλο εργασιών 259 εκατ. δολαρίων και κέρδη 12 εκατ. δολαρίων.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η Cadillac, η οποία εντάχθηκε ως ενδέκατη ομάδα στο πρωτάθλημα το 2026.

Τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2025 αφορούν αποκλειστικά τη βρετανική εταιρική της δομή και όχι το σύνολο του εγχειρήματος.

Η συγκεκριμένη εταιρεία εμφάνισε έσοδα μόλις 805.000 δολαρίων και λειτουργικές ζημιές 159,4 εκατ. δολαρίων, ενώ οι επενδύσεις της ιδιοκτησίας είχαν ήδη φτάσει τα 494,4 εκατ. δολάρια μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Τα ποσά αποτυπώνουν το υψηλό κόστος εισόδου στη Formula 1, ιδιαίτερα για μια ομάδα που χρειάζεται να δημιουργήσει σχεδόν από το μηδέν τις τεχνικές και οργανωτικές υποδομές της.

Η οικονομική κατάταξη της Formula 1

Έσοδα και λειτουργικά αποτελέσματα 2025, σε εκατ. δολάρια. Αρνητικό αποτέλεσμα σημαίνει λειτουργική ζημιά.

Ομάδα Έσοδα Λειτουργικό αποτέλεσμα Ferrari* 926,0 +194,0 Mercedes 835,3 +219,9 McLaren 776,1 -56,4 Red Bull 690,4 +32,3 Aston Martin 454,0 -26,9 Alpine 379,2 +21,8 Williams 321,8 -26,4 Racing Bulls 309,2 +8,8 Sauber / Audi* 290,0 +14,0 Haas* 259,0 +12,0

*Εκτιμώμενα μεγέθη. Η Cadillac δεν περιλαμβάνεται στον συγκριτικό πίνακα, επειδή τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία αφορούν μόνο τη βρετανική εταιρεία της.

Πηγή: Sport e Finanza, βάσει BlackBook Motorsport, Forbes και Sportico.

Η οικονομική ισχύς δεν εγγυάται τίτλους

Η οικονομική εικόνα της Formula 1 αποκαλύπτει ότι οι ομάδες ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές.

Η Ferrari αξιοποιεί την ιστορική αξία του ονόματός της για να διατηρεί την πρωτιά στα έσοδα. Η Mercedes συνδυάζει υψηλό κύκλο εργασιών με εντυπωσιακή λειτουργική κερδοφορία. Η McLaren επενδύει στην επιβράβευση των εργαζομένων και στην αγωνιστική επιτυχία, ακόμη και όταν αυτό επιβαρύνει προσωρινά τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Η Aston Martin, αντίθετα, βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων επενδύσεων, προσδοκώντας ότι οι σημερινές δαπάνες θα αποδώσουν στο μέλλον.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η Formula 1 έχει μετατραπεί σε μια σύνθετη επιχειρηματική δραστηριότητα, όπου η διαχείριση κεφαλαίων, η τεχνολογική ανάπτυξη και η εμπορική στρατηγική έχουν σχεδόν την ίδια σημασία με τις επιδόσεις στην πίστα.

Στο σύγχρονο πρωτάθλημα, δεν αρκεί μια ομάδα να διαθέτει το ταχύτερο μονοθέσιο ή τον καλύτερο οδηγό. Χρειάζεται να δημιουργεί οικονομική αξία, να προσελκύει επενδυτές και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους πόρους της.

Και όπως δείχνουν οι ισολογισμοί, η ομάδα με τα περισσότερα έσοδα δεν είναι απαραίτητα εκείνη που βγάζει και τα περισσότερα χρήματα.