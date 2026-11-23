Στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Tyson Fury» (που κάνει πρεμιέρα στις 27 Νοεμβρίου), ο 38χρονος Βρετανός πυγμάχος προχωρά σε συγκλονιστικές εξομολογήσεις για τις σκοτεινές περιόδους της ζωής του, τις ψυχικές διαταραχές, τις εξαρτήσεις και τα οικογενειακά τραύματα που τον σημάδεψαν.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών αποκαλύπτει πως εκτός από τη σχιζοφρένεια, έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή, κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και ΔΕΠΥ.

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Η αρχή του τέλους για την ψυχική του ισορροπία ήρθε αμέσως μετά τη θρυλική του νίκη επί του Βλαντίμιρ Κλίτσκο το 2015. Έχοντας εκπληρώσει τον μεγαλύτερο στόχο της καριέρας του, ο Φιούρι ένιωσε ξαφνικά ένα τεράστιο κενό, θεωρώντας ότι η ζωή του έχασε το νόημά της. Ακολούθησε μια περίοδος απόλυτης αυτοκαταστροφής με αλκοόλ, ναρκωτικά και αλόγιστη ζωή, κατά την οποία, όπως παραδέχεται, έχασε τα πάντα. Η σύζυγός του, Πάρις, θυμάται την απελπισία και τη θλίψη που ένιωθε βλέποντάς τον να καταρρέει, χωρίς τότε να γνωρίζει το ιατρικό υπόβαθρο της συμπεριφοράς του.

Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο όταν ο Φιούρι οδηγήθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με συμπτώματα που έμοιαζαν με έμφραγμα, τα οποία τελικά αποδείχθηκαν μια οξεία κρίση πανικού και ψυχικής κατάρρευσης. Εκείνη την περίοδο βίωνε έντονα ψυχωσικά επεισόδια: άκουγε φωνές, πίστευε ότι το ραδιόφωνο του έστελνε απειλητικά μηνύματα και ήταν τρομοκρατημένος πως οι «Ιλουμινάτι» σχεδίαζαν τη δολοφονία του ίδιου και της οικογένειάς του.

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Όπως περιγράφει, ζούσε σε μια «κόλαση» και φοβόταν ότι θα κατέληγε έγκλειστος σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Η Πάρις παραδέχεται πως αρχικά αρνούνταν να πιστέψει τη διάγνωση της ήπιας σχιζοφρένειας, αλλά αργότερα, μελετώντας τη διπολική διαταραχή, κατάφερε να ερμηνεύσει τις ακραίες μεταπτώσεις του.

Παράλληλα, ο πυγμάχος αναφέρεται στη διαχρονική ανασφάλεια για το σώμα του και τις διατροφικές του διαταραχές. Μη μπορώντας να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, εναλλασσόταν ανάμεσα στην ασιτία και σε ακραία επεισόδια καταναγκαστικής υπερφαγίας με πρόχειρο φαγητό και ζάχαρη, μέχρι να αρρωστήσει σωματικά, παρομοιάζοντας αυτή τη συμπεριφορά με τον εθισμό του στα χτυπήματα μέσα στο ρινγκ.

Η ψυχολογική πίεση είχε ξεκινήσει ήδη από το 2014, όταν η οικογένεια βίωσε διπλό πένθος: τον θάνατο του θείου και προπονητή του, Χιούι Φιούρι, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία, και την αποβολή της Πάρις στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Το ζευγάρι μάλιστα έθαψε το νεκρό βρέφος στον κήπο του σπιτιού του, τοποθετώντας το σε ένα ξύλινο κουτί ρολογιού. Ο Τάισον προσπάθησε να κρύψει τη συντριβή του πίσω από το στερεότυπο του «δυνατού άνδρα», θάβοντας τον πόνο βαθιά μέσα του.

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Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στα παιδικά του χρόνια, περιγράφει ένα τοξικό και ασταθές οικογενειακό περιβάλλον, με συνεχείς καβγάδες, einen πατέρα (Τζον Φιούρι) διαρκώς απόντα —ο οποίος μάλιστα του γνώρισε ξαφνικά τα δύο ετεροθαλή αδέλφια του από εξωσυζυγική σχέση— και μια μητέρα, την Άμπερ, ψυχικά διαλυμένη. Η μητέρα του είχε 14 με 15 εγκυμοσύνες, χάνοντας όλα τα παιδιά εκτός από τέσσερα αγόρια (συμπεριλαμβανομένου ενός κοριτσιού που έζησε μόλις τέσσερις ημέρες), γεγονός που την οδήγησε σε μόνιμη απομόνωση. Έτσι, ο Τάισον αναγκάστηκε να ενηλικιωθεί απότομα, ήδη από τα 14 του χρόνια.

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε ένα βράδυ, όταν συνειδητοποίησε πως δεν ήθελε πια τη ζωή των καταχρήσεων. Ζήτησε τη βοήθεια του Θεού και έβαλε ως στόχο την επιστροφή στα ρινγκ για να αντιμετωπίσει τον Ντιοντέι Γουάιλντερ. Η σκληρή προπόνηση και η πειθαρχία λειτούργησαν θεραπευτικά. Σήμερα, διαχειρίζεται την ψυχική του υγεία με καθημερινή άσκηση, μικρούς στόχους και απόλυτη αφοσίωση στη γυναίκα και τα παιδιά του, τα οποία θεωρεί το μεγαλύτερο τρόπαιο της ζωής του, παροτρύνοντάς τα να μιλούν ανοιχτά για όσα τα απασχολούν.