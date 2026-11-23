Καθυστερήσεις άνω των 30΄ καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο της Αττικής Οδού από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, σύμφωνα με την Attiki Odos Traffic

Αυξημένη παρουσιάζεται η κίνηση στους οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου. Τα εντονότερα προβλήματα εντοπίζονται για μια ακόμα ημέρα στον Κηφισό, όπου παρατηρούνται δυσκολίες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται σε Συγγρού, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ποσειδώνος, καθώς και στους δρόμους πέριξ του λιμένος Πειραιά.

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Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Η κίνηση στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 15΄-20΄από Μαραθώνος έως Κηφισίας, 15΄-20΄Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 23, 2026