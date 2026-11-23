Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση της ρωσικής κορβέτας Merkuriy, καθώς και την καταστροφή ενός ελικοπτέρου Ka-27

Την ευθύνη για τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα σκάφη εναντίον ρωσικών πλοίων ανοιχτά της Λιβύης ανέλαβε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις που είχαν διατυπωθεί μετά τα περιστατικά στο λιμάνι της Βεγγάζης και στη θαλάσσια περιοχή της χώρας.

Σε ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια «υποδειγματική ουκρανική επιχείρηση» ως απάντηση στη ρωσική εισβολή, αποκαλύπτοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν επτά θαλάσσια drones ουκρανικής κατασκευής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση της ρωσικής κορβέτας Merkuriy, καθώς και την καταστροφή ενός ελικοπτέρου Ka-27. Παράλληλα, στοχοποιήθηκε το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV Angara, το οποίο, όπως υποστήριξε, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά όπλων.

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Η ανάληψη της ευθύνης από το Κίεβο δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς τα πλήγματα σημειώθηκαν σε απόσταση από το κύριο πεδίο των πολεμικών επιχειρήσεων, στη Μεσόγειο, προκαλώντας ανησυχία στη Λιβύη και παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! Διαφήμιση Διαφήμιση November 23, 2026

Η ανάρτηση του Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τους μαχητές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και τις υπόλοιπες δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση, σημειώνοντας ότι είχε ενημερωθεί αναλυτικά για την εξέλιξή της και ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί επιτεύχθηκαν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Μια υποδειγματική ουκρανική επιχείρηση ως απάντηση στον ρωσικό πόλεμο. Ευχαριστώ τους μαχητές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και όλες τις Δυνάμεις Άμυνάς μας που συμμετείχαν στην εκτέλεση αυτών των αποστολών. Χθες και σήμερα, έλαβα λεπτομερείς αναφορές για την εξέλιξη της επιχείρησης — οι καθορισμένοι στόχοι επιτεύχθηκαν.

Η επιχείρηση έλαβε χώρα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Οι μαχητές μας χρησιμοποίησαν επτά ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη (drones) ουκρανικής κατασκευής. Παρά τις προσπάθειες του εχθρού να ανακόψει την επίθεση, η ρωσική κορβέτα Merkuriy βυθίστηκε. Πρόκειται για ένα από τα νεότερα σκάφη τους, το οποίο εντάχθηκε σε υπηρεσία το 2023, κατά τη διάρκεια του πολέμου πλήρους κλίμακας. Μαζί με την κορβέτα, καταστράφηκε και ένα ελικόπτερο μάχης τύπου Ka-27. Ο δεύτερος στόχος μας ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV Angara, το οποίο ο εχθρός χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά όπλων. Το αποτέλεσμα: το πλοίο χτυπήθηκε.

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Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις στις καθορισμένες θαλάσσιες περιοχές. Απαντάμε στη ρωσική επιθετικότητα. Αναπτύσσουμε ουκρανικά οπλικά συστήματα. Δόξα στην Ουκρανία!»

Το χρονικό των επιθέσεων στη Βεγγάζη

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο λιμάνι της Βεγγάζης, όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο ρωσικό πολεμικό πλοίο για ανεφοδιασμό, στο πλαίσιο διμερούς ναυτικής συνεργασίας.

Αρχικά, λιβυκά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών. Στη συνέχεια, ωστόσο, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσε ότι η έκρηξη προήλθε από ρωσικό σκάφος, το οποίο εκτιμήθηκε ότι είχε στοχοποιηθεί από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

A second attack has been reported on a commercial vessel flying a Maltese flag off Benghazi. Libyan forces reportedly intercepted more than 20 naval drones. This follows a drone attack earlier in the day against a Russian ship docked at a Benghazi naval base in eastern Libya. https://t.co/bsWNIhkwUq Διαφήμιση November 22, 2026

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν το πλοίο ως τη ρωσική κορβέτα Merkuriy, κλάσης Steregushchiy. Την εκτίμηση ενίσχυσαν δορυφορικές εικόνες της εταιρείας Vantor, στις οποίες το πολεμικό πλοίο εμφανίζεται ανατραμμένο, με μόνο την πλώρη του να εξέχει από την επιφάνεια της θάλασσας.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά κατασβέστηκε και ότι η λειτουργία του λιμανιού συνεχίστηκε κανονικά. Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, κατά το πρώτο πλήγμα τραυματίστηκαν δέκα λιμενικοί.

Λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε δεύτερη επίθεση, αυτή τη φορά εναντίον εμπορικού πλοίου τύπου ro-ro με σημαία Μάλτας, στα ανοικτά της Βεγγάζης. Το υπουργείο Υγείας της ανατολικής Λιβύης ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και επιβεβαίωσε τον τραυματισμό μελών του πληρώματος.

Insane footage of the moment Russian warship Merkury worth over 200 million exploded in port Benghazi Libya last night completely destroying it after its onboard ammunition detonated. Huge loss. https://t.co/8TRz9ic2CS Διαφήμιση November 22, 2026

Το δίκτυο Al Hadath μετέδωσε ότι οι ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της περιοχής αναχαίτισαν περισσότερα από 12 εκρηκτικά drones. Εκείνη τη στιγμή, πάντως, δεν είχε διευκρινιστεί ποιος βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις.

Η παρέμβαση του ΟΗΕ και οι αντιδράσεις στη Λιβύη

Τα περιστατικά προκάλεσαν την αντίδραση της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL), η οποία εξέφρασε έντονη ανησυχία και ζήτησε «άμεση, ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα» για την απόδοση ευθυνών.

Ο ΟΗΕ απέφυγε να κατονομάσει τους υπευθύνους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού της λιβυκής κυριαρχίας. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης υπέβαλε επίσημη καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού.

UNSMIL expresses serious concern over the attacks carried out at Benghazi Seaport and off the city’s coast on Sunday, and stresses that Libya’s sovereignty, territorial integrity and the security of its citizens and assets must be fully respected. UNSMIL calls for an immediate, independent and transparent investigation to establish the facts and hold those responsible to account. The United Nations stands ready to provide assistance to the Libyan authorities in the investigation. The Mission urges all parties to exercise maximum restraint and refrain from putting unverified information in the public domain or politicizing the incident while the investigation is underway. It also warns against escalatory actions or rhetoric that could fuel tensions within Libya or draw the country into wider regional or international confrontations. Libya can not afford, and must not become a battleground for foreign conflicts. These incidents also underscore the urgent need to expedite efforts to reunify Libya’s national institutions and strengthen their ability to safeguard the country’s national sovereignty and security. Asserting that it will continue to closely monitor these grave developments, UNSMIL calls on all actors to act responsibly to preserve the country’s stability and build on the hard-won gains in the political process towards a durable settlement. — UNSMIL (@UNSMILibya) November 22, 2026

Τόσο οι αρχές της Βεγγάζης όσο και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης καταδίκασαν τα περιστατικά, προειδοποιώντας ότι η χώρα δεν επιθυμεί να μετατραπεί σε πεδίο διεθνών συγκρούσεων.

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης υπογράμμισε ότι η χώρα δεν συμμετέχει στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ούτε σε οποιαδήποτε άλλη ένοπλη σύγκρουση εκτός των συνόρων της. Αντίστοιχα, η κυβέρνηση της Τρίπολης απέρριψε κάθε απόπειρα μετατροπής της Λιβύης σε «πεδίο διεθνών συγκρούσεων και ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών μεταξύ ξένων δυνάμεων».

Οι αντιδράσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της παρατεταμένης πολιτικής και στρατιωτικής διαίρεσης της χώρας. Μετά την ανατροπή και τη δολοφονία του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη παραμένει αντιμέτωπη με αστάθεια και ανταγωνιστικά κέντρα εξουσίας. Η μία κυβέρνηση εδρεύει στην Τρίπολη, υπό τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, και αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, ενώ η άλλη έχει έδρα τη Βεγγάζη και πρόσκειται στον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και στους γιους του.

Παρά τις μεταξύ τους διαφορές, οι δύο πλευρές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο εμπλοκής της Λιβύης στον πόλεμο.

Το περιστατικό με το ρωσικό πλοίο στη Βαλτική

Οι επιθέσεις ανοιχτά της Λιβύης σημειώνονται σε μια περίοδο αυξημένης ουκρανικής δραστηριότητας εναντίον ρωσικών στόχων και εκτός της Μαύρης Θάλασσας.

Την Κυριακή, φωτιά ξέσπασε στο ρωσικό φορτηγό πλοίο Sparta II, έπειτα από πλήγμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον Κόλπο της Φινλανδίας, στη Βαλτική Θάλασσα. Οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις εκτίμησαν ότι πίσω από την επίθεση πιθανότατα βρίσκεται η Ουκρανία, χωρίς το Κίεβο να έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη.

🇫🇮 Russian cargo ship Sparta II, hit by drones, has left Finnish territorial waters The Russian cargo ship attacked by drones in the Baltic Sea has been towed out of Finnish waters, Finnish President Alexander Stubb said. According to the Finnish military, Ukraine was likely behind the strike on the Sparta II on Saturday, November 21. After the attack, the vessel drifted into Finnish waters, where firefighters battled the blaze throughout the night. All 16 crew members were evacuated to a nearby Russian vessel. One sailor sustained minor injuries. — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026

Το πλοίο, το οποίο κατευθυνόταν από την Αγία Πετρούπολη προς το Καλίνινγκραντ, υπέστη ζημιές ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, δυτικά του νησιού Γκόγκλαντ. Στη συνέχεια έχασε την ικανότητα ελιγμών και παρασύρθηκε στα χωρικά ύδατα της Φινλανδίας, όπου αγκυροβόλησε ανοιχτά της Λοβίισα.

Και τα 16 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το πλοίο με σωσίβιες λέμβους και μεταφέρθηκαν σε άλλο σκάφος. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η φωτιά συνεχιζόταν την Κυριακή, παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης με τη συμμετοχή φινλανδικών, εσθονικών και ρωσικών μέσων.

Το Sparta II συνδέεται με τη ρωσική εταιρεία Oboronlogistika, η οποία παρέχει υπηρεσίες μεταφορών στο υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας και υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις. Οι φινλανδικές αρχές ανέφεραν ότι το φορτίο του δεν έχει επιβεβαιωθεί, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο να μετέφερε στρατιωτικό υλικό.

Μετά το περιστατικό, επιβλήθηκαν προσωρινοί περιορισμοί στην εναέρια και θαλάσσια κυκλοφορία στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας. Παράλληλα, οι φινλανδικές αρχές διερευνούν αναφορά για πιθανή παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου από ρωσικό ελικόπτερο κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, δήλωσε ότι ο πόλεμος «επεκτείνεται στις γειτονικές μας περιοχές», προσθέτοντας ότι η Ουκρανία έχει δικαίωμα να αμυνθεί απέναντι στη Ρωσία. Στις επιχειρήσεις συνέδραμαν οι αρχές της Εσθονίας, ενώ σουηδικά μαχητικά συμμετείχαν στην προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της Φινλανδίας και του ΝΑΤΟ.

Τα πλήγματα στη Λιβύη και το περιστατικό στη Βαλτική αναδεικνύουν τη διεύρυνση της γεωγραφικής ακτίνας των επιθέσεων που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, προκαλώντας παράλληλα ερωτήματα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον κίνδυνο επέκτασης της σύγκρουσης σε νέες περιοχές.