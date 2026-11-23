Επαφές με αξιωματούχο της σημαντικότερης κινεζικής υπηρεσίας πληροφοριών φέρεται να διατηρούσε για περισσότερο από έναν χρόνο η Άλις Χουάνγκ, η Κινέζα υπήκοος που βρίσκεται στο επίκεντρο του πρόσφατου σκανδάλου γύρω από την Nvidia, την περίοδο κατά την οποία διατηρούσε προσωπική σχέση με τον επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού, Τζένσεν Χουάνγκ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη πρόσωπα που έχουν γνώση των εκθέσεων των υπηρεσιών πληροφοριών, η Άλις Χουάνγκ είχε επαφές με στέλεχος του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας από την άνοιξη του 2025 έως το φθινόπωρο του 2026. Οι σχετικές εκθέσεις περιγράφουν τις συναντήσεις που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών.

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Η Χουάνγκ είχε διατελέσει επικεφαλής της Megaspeed International, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη και σημαντικού πελάτη της Nvidia. Ο αμερικανικός τεχνολογικός όμιλος είχε προμηθεύσει την εταιρεία με τσιπ αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι αμερικανικές αρχές ερευνούν τη Megaspeed από το 2024, εξετάζοντας τις υποψίες ότι η εταιρεία ενδέχεται να διοχέτευε παράνομα στην Κίνα προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές.

Οι αμφιβολίες της Ουάσιγκτον για τις καταγγελίες περί κατασκοπείας

Το δημοσίευμα των New York Times έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις αρχικές ενδείξεις ότι η Άλις Χουάνγκ ενδέχεται να λειτουργούσε ως κατάσκοπος της Κίνας, όπως είχε αναφέρει η εφημερίδα τον προηγούμενο μήνα.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επανειλημμένα διευκρινίσει ότι δεν έχει εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα για το εάν η Κινέζα υπήκοος κατασκόπευε για λογαριασμό του Πεκίνου.

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Ο γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει καταλήξει ακόμη σε συμπέρασμα σχετικά με το εάν η Χουάνγκ ήταν πράγματι κατάσκοπος.

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε την Κυριακή και ο διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (DNI), Τζέι Κλέιτον, μιλώντας στην εκπομπή «State of the Union» του CNN.

«Ο γενικός εισαγγελέας Μπλανς ήταν απολύτως σαφής ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό διερεύνηση, τόσο όσον αφορά την κυρία Χουάνγκ όσο και την εταιρεία της, για διάφορα θέματα. Και θα αφήσω την έρευνα αυτή να εξελιχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο μικροσκόπιο και οι εξαγωγές προηγμένων τσιπ στην Κίνα

Η υπόθεση έχει προκαλέσει παράλληλα νέο κύκλο συζητήσεων στην Ουάσιγκτον σχετικά με την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών ελέγχων στις εξαγωγές προηγμένων τεχνολογικών προϊόντων προς την Κίνα.

Νομοθέτες και από τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα εκφράζουν ερωτήματα για το κατά πόσο η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιδείξει υπερβολική επιείκεια στην εφαρμογή των περιορισμών και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την εξαγωγή ημιαγωγών υψηλής τεχνολογίας.

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Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Λουιζιάνα, Τζον Κένεντι, υποβάθμισε τη σημασία της προσωπικής σχέσης μεταξύ της Άλις Χουάνγκ και του Τζένσεν Χουάνγκ, εστιάζοντας περισσότερο στις πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις της υπόθεσης.

Sen. John Kennedy on Jensen Huang: "It was the most expensive sex since Helen of Troy" (Note how he goes on to sharply criticize Howard Lutnick) https://t.co/jt6UYBs2la — Aaron Rupar (@atrupar) November 22, 2026

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, ο Κένεντι σχολίασε με σαρκαστικό τρόπο τη σχέση των δύο, λέγοντας: «Ο Χουάνγκ έκανε ό,τι έκανε… Ελπίζω να πέρασε καλά».

«Ήταν το πιο ακριβό σεξ μετά την Ωραία Ελένη της Τροίας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής ανέφερε ακόμη ότι επιθυμεί να κληθούν ενώπιον αρμόδιας επιτροπής της Γερουσίας ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, και ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, προκειμένου να καταθέσουν ενόρκως και να απαντήσουν σε όσα χαρακτήρισε «δύσκολες ερωτήσεις» σχετικά με την υπόθεση.