Η ηλεκτροκίνηση περνά στην επόμενη φάση. Οι υποδομές φόρτισης επεκτείνονται, η τεχνολογία ωριμάζει και το leasing κάνει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο προσβάσιμο σε περισσότερους οδηγούς και επιχειρήσεις.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ήταν περισσότερο θέμα συζήτησης παρά πραγματική επιλογή. Σήμερα η εικόνα είναι διαφορετική: η ηλεκτροκίνηση περνά στην επόμενη φάση και γίνεται μέρος της καθημερινότητας για όλο και περισσότερους οδηγούς.

Σε αυτή τη μετάβαση, η DigiCar, μέλος του BRIGHT GROUP, επενδύει δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση με εξειδικευμένες λύσεις leasing ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν το βήμα στο ηλεκτρικό, με τον πιο απλό και ευέλικτο τρόπο.

Οι μπαταρίες νέας γενιάς προσφέρουν μεγαλύτερη αυτονομία και μικρότερους χρόνους φόρτισης, ενώ τα σημεία φόρτισης πληθαίνουν σε πόλεις, στο εθνικό οδικό δίκτυο και σε χώρους στάθμευσης. Για τις περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο καλύπτει πλέον άνετα τις ανάγκες, με φόρτιση στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας.

Τα οφέλη ξεπερνούν τον ίδιο τον οδηγό. Μηδενικές εκπομπές καυσαερίων κατά τη χρήση, λιγότερη ηχορύπανση στα αστικά κέντρα και χαμηλότερο κόστος συντήρησης κάνουν το ηλεκτρικό μια επιλογή ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον. Για τις επιχειρήσεις, η ανανέωση των στόλων με ηλεκτρικά οχήματα αποτελεί πλέον μέρος της στρατηγικής βιωσιμότητας, με πιο προβλέψιμο κόστος μετακίνησης.

Για όσους σκέφτονται να κάνουν το βήμα στο ηλεκτρικό, σημασία έχει να το κάνουν με τρόπο απλό, οικονομικά προβλέψιμο και συμβατό με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Εδώ το leasing δίνει λύση: με σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, ιδιώτες και επιχειρήσεις οδηγούν ένα καινούργιο ηλεκτρικό χωρίς να δεσμεύσουν κεφάλαια και χωρίς ανησυχία για τη μελλοντική αξία του οχήματος.

Για τις επιχειρήσεις, τα οφέλη είναι πολλαπλά. Η μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων δεν δεσμεύει κεφάλαια σε πάγια, κάνει το κόστος του στόλου προβλέψιμο και απλοποιεί τη διαχείρισή του, ενώ συνοδεύεται από φορολογικά πλεονεκτήματα, ιδίως για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Παράλληλα, ένας ηλεκτρικός στόλος μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας, ενισχύει τους στόχους βιωσιμότητας και ESG και αναδεικνύει μια σύγχρονη, υπεύθυνη εταιρική ταυτότητα. Σε ευρύτερο επίπεδο, κάθε ηλεκτρικό όχημα που προστίθεται στους δρόμους συμβάλλει σε καθαρότερο αέρα, πιο ήσυχες πόλεις και μια πιο βιώσιμη κινητικότητα για όλους.

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί πλέον ρεαλιστική επιλογή για ολοένα και περισσότερους οδηγούς και επιχειρήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο digicar.gr.