Το σκάνδαλο, που ξέσπασε στα μέσα του Σεπτεμβρίου, έχει στο επίκεντρό του υποψίες για ευρεία χειραγώγηση των αγορών, που έπληξε σχεδόν μισό εκατομμύριο μικρούς αποταμιευτές.

Εισαγγελικοί λειτουργοί που διενεργούν έρευνα στην Τουρκία για μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο, το οποίο συνδέεται με επενδυτικά ταμεία, πάγωσαν πόρους 108 προσώπων που φέρονται να επωφελήθηκαν από φερόμενη χειραγώγηση της αγοράς, στην καρδιά των γεγονότων υπό εξέταση, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που αποκάλυψαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης και βουλευτής της αντιπολίτευσης.

Λεπτομέρειες για τους πόρους που δεσμεύτηκαν περιέχονται σε έγγραφο που φέρει ημερομηνία 18η Νοεμβρίου και δημοσιοποίησαν ΜΜΕ καθώς και ο αντιπολιτευόμενος βουλευτής Αχμέτ Σικ, του Κόμματος Εργαζομένων της Τουρκίας (TIP, αριστερά), δημοσιοποιώντας αποσπάσματά του μέσω X αργά προχθές Σάββατο το βράδυ.

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Οι ερευνητές εντόπισαν «108 πρόσωπα τα κέρδη των οποίων ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια τουρκικές λίρες (σ.σ. 1,8 εκατ. ευρώ) την περίοδο κατά την οποία διαπιστώθηκε πως διαπράττονταν χειραγωγήσεις» της αγοράς, ανέφερε ο κ. Σικ, επικαλούμενος το εισαγγελικό έγγραφο.

Έτσι, ενημερώθηκαν θεσμοί και οργανισμοί που αφορά για την απόφαση «να επιβληθούν στα πρόσωπα αυτά μέτρα παγώματος πόρων», συνεχίζει το έγγραφο.

Το σκάνδαλο, που ξέσπασε στα μέσα του Σεπτεμβρίου, έχει στο επίκεντρό του υποψίες για ευρεία χειραγώγηση των αγορών, που έπληξε σχεδόν μισό εκατομμύριο μικρούς αποταμιευτές. Η εισαγγελία διενεργεί έρευνα για να εξακριβώσει αν χρησιμοποιήθηκαν επενδυτικά ταμεία για να αυξηθούν τεχνητά οι τιμές συγκεκριμένων μετοχών και να επωφεληθούν έτσι άνθρωποι με προνομιακή πληροφόρηση ώστε να εισπράξουν πελώρια κέρδη από αγοραπωλησίες.

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Το έγγραφο το οποίο επικαλέστηκε ο κ. Σικ, που δεν φαίνεται να χαρακτηρίζει υπόπτους τους 108, αναφέρεται, σύμφωνα με τον βουλευτή, σε πρόσωπα συνδεόμενα με τη δημόσια διοίκηση, με την πολιτική σφαίρα, με την ηγεσία εταιρειών, και ακόμη κάποια με ρόλους στον χρηματοοικονομικό τομέα και στη διαχείριση τίτλων και χαρτοφυλακίων.

Το σκάνδαλο πυροδότησε αναταραχή στον εποπτικό φορέα του χρηματοοικονομικού τομέα και στην πολιτική σκακιέρα, ιδίως στο ισλαμοσυντηρητικό κυβερνών κόμμα AKP (Δικαιοσύνης & Ανάπτυξης) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: υπήρξαν διάφορες παραιτήσεις και ακόμη και συλλήψεις.

Ο κ. Ερντογάν δήλωνε την περασμένη εβδομάδα ότι η τουρκική δικαιοσύνη διενεργούσε έρευνα σε βάρος κάπου 500 υπόπτων.

Ωστόσο χθες Κυριακή το βράδυ, σε ενημέρωση μέσω X, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανέφερε πως εισαγγελείς διενεργούν πλέον έρευνες που αφορούν 632 πρόσωπα, στα οποία αναφέρθηκε με τον όρο «ύποπτοι». Ανέφερε ακόμη ότι διορίστηκαν προσωρινοί διαχειριστές σε 91 επιχειρήσεις και πάγωσαν οι πόροι και οι τραπεζικοί λογαριασμοί 181 νομικών οντοτήτων και 551 φυσικών προσώπων.

Οι πόροι σε ξένο συνάλλαγμα που πάγωσαν έχουν αξία «περίπου 13 δισεκατομμυρίων λιρών» (234 εκατ. ευρώ) και είχαν μεταφερθεί λάθρα «εκτός χώρας», σε άλλα κράτη —στη Βρετανία, στην Ελβετία, στο Λουξεμβούργο, στο Μπαχρέιν, στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στην Τσεχία, στην Ιταλία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα—, πάντα σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γκιουρλέκ.