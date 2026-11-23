Επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς να τον κατονομάζει, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την αναφορά του σε βιντεοπαιχνίδι που θα μπορούσαν να αγοράσουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες στα εγγόνια τους.

Κάποτε είχε δηλώσει εκ παραδρομής «Δεν με ενδιαφέρει η ουσία αλλά η επικοινωνία». Πολλές φορές, όπως λέει και το αρχαίο ρητό, γλώττα λανθάνουσα τα αληθή λέγει. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς ότι ενώ απαγορεύει τα social media στους κάτω των 15, διαφημίζει βιντεοπαιχνίδια ακατάλληλα για παιδιά, καλώντας τους παππούδες και τις γιαγιάδες να ξοδέψουν το ένα τέταρτο του πενιχρού επιδόματος που τους δίνει για να τα αγοράσουν.. Ώρες ώρες δίνει την εντύπωση πως έχει χάσει εντελώς το μέτρο αλλά και την αίσθηση της πραγματικότητας και απλά σκηνοθετεί τον εαυτό του… Διαφήμιση Διαφήμιση November 23, 2026

«Παππούδες και γιαγιάδες, μην ακούτε χαζά και κρατήστε άμυνα. Το παιχνίδι που σας πρότεινε ο άλλος για να πάρετε στα εγγόνια σας έχει βία και είναι ακατάλληλο για παιδιά. Και σας το πρότεινε αυτός που σας έκοψε τη 13η σύνταξη, 7 δισ. σε 7 χρόνια, και τώρα σας μοιράζει ψίχουλα, κάνοντας και αστειάκια από πάνω. Άκουσαν βέβαια Grand Theft και δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη χαρά τους», αναφέρει σε ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει με βίντεο.

Σε κείμενο που συνοδεύει την ανάρτηση, ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται στο ζήτημα, σχολιάζοντας:

«Κάποτε είχε δηλώσει εκ παραδρομής “Δεν με ενδιαφέρει η ουσία αλλά η επικοινωνία”. Πολλές φορές, όπως λέει και το αρχαίο ρητό, γλώττα λανθάνουσα τα αληθή λέγει.

Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς ότι ενώ απαγορεύει τα social media στους κάτω των 15, διαφημίζει βιντεοπαιχνίδια ακατάλληλα για παιδιά, καλώντας τους παππούδες και τις γιαγιάδες να ξοδέψουν το ένα τέταρτο του πενιχρού επιδόματος που τους δίνει για να τα αγοράσουν».

«Ώρες ώρες δίνει την εντύπωση πως έχει χάσει εντελώς το μέτρο αλλά και την αίσθηση της πραγματικότητας και απλά σκηνοθετεί τον εαυτό του…», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.