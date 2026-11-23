Μεγάλες προσδοκίες για προσφορές, αλλά και αρκετές παγίδες κρύβει η Black Friday για τους καταναλωτές

Μεγάλες προσδοκίες για προσφορές, αλλά και αρκετές παγίδες κρύβει η Black Friday για τους καταναλωτές. Εκπτώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις περιορίζονται σε μόλις λίγα ευρώ, αυξομειώσεις τιμών μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, αλλά και προϊόντα χωρίς σαφή αναγραφή της προηγούμενης τιμής, δημιουργούν ερωτήματα για το πόσο πραγματικές είναι τελικά οι προσφορές.

Η Black Friday αποτελεί ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές, ωστόσο οι καταναλωτές χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μην παρασυρθούν από προσφορές που δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές εκπτώσεις.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Black Friday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις αγορές τους

Έρευνα αγοράς

Πραγματικές εκπτώσεις: Να ελέγχουν την αρχική και την τελική τιμή

Προηγούμενες τιμές: Να εξετάζουν αν η τιμή είχε αυξηθεί λίγο πριν από την Black Friday

Ανάγκες και προϋπολογισμός

Αξιοπιστία καταστημάτων

Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών

Τρόποι πληρωμής

Πολιτική επιστροφών

Έξοδα αποστολής

Εγγύηση και ποιότητα

Απόδειξη αγοράς

Τα παράδοξα της Black Friday: Εκπτώσεις που προβληματίζουν

Πίσω από τις μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες και τις υποσχέσεις για εντυπωσιακές προσφορές, καταγράφονται περιπτώσεις που γεννούν ερωτήματα για το πραγματικό όφελος των καταναλωτών.

Έκπτωση μόλις 2 ευρώ σε ηλεκτρικό αποστειρωτή ατμού

Αρχική τιμή: 98,99 €

Τελική τιμή: 96,99 €

«Ασανσέρ» στις τιμές ηλεκτρικών συσκευών – Παράδειγμα αφυγραντήρα

8 Νοεμβρίου: 131 €

19 Νοεμβρίου: 147 €

Η τιμή αυξήθηκε κατά 16 ευρώ μέσα σε λίγες ημέρες.

Έκπτωση μόλις 10 ευρώ σε τηλεόραση

Μια προσφορά με περιορισμένο οικονομικό όφελος για τον καταναλωτή.

Προϊόντα χωρίς αναγραφή προηγούμενης τιμής

Δεν αναφέρεται η προηγούμενη τιμή, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ο καταναλωτής να αξιολογήσει το πραγματικό ύψος της έκπτωσης.