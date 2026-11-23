Στην απεργία συμμετέχουν εργαζόμενοι από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα - Το παρόν στις απεργιακές συγκεντρώσεις θα δώσουν αγρότες, συνταξιούχοι, μαθητές και φοιτητές

Αλλαγές στις μετακινήσεις σε ολόκληρη τη χώρα φέρνει η πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026, στην οποία συμμετέχουν εργαζόμενοι τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να επηρεάσουν τις αστικές συγκοινωνίες και την ακτοπλοΐα, ενώ στο απεργιακό μέτωπο συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερωθούν εγκαίρως για τις αλλαγές στα δρομολόγια και να προγραμματίσουν ανάλογα τις μετακινήσεις τους, καθώς για ορισμένα μέσα μεταφοράς εκκρεμούν ακόμη οι επίσημες ανακοινώσεις.

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Μετρό: Δύο στάσεις εργασίας την Τετάρτη

Σε δύο στάσεις εργασίας προχωρούν την Τετάρτη οι εργαζόμενοι στο Μετρό της Αθήνας, έπειτα από απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ).

Με βάση τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, η πρώτη στάση εργασίας θα ξεκινήσει με την έναρξη της πρωινής βάρδιας και θα ολοκληρωθεί στις 09:00, ενώ η δεύτερη θα αρχίσει στις 18:00 και θα διαρκέσει έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Ως εκ τούτου, το Μετρό αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά από τις 09:00 έως τις 18:00. Οι επιβάτες θα πρέπει να υπολογίσουν τα συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια, καθώς ενδέχεται να παρατηρηθεί αυξημένη επιβατική κίνηση κατά τις ώρες λειτουργίας.

Τι θα γίνει με λεωφορεία, τρόλεϊ, Ηλεκτρικό και τραμ

Χωρίς οριστικές αποφάσεις παραμένει προς το παρόν η εικόνα για τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας.

Για τα λεωφορεία αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία, αλλά και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης στάσεων εργασίας. Αντίστοιχα, δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει τι θα ισχύσει για τα τρόλεϊ, τον Ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ) και το τραμ.

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Οι ανακοινώσεις των εργαζομένων αναμένεται να καθορίσουν το τελικό πρόγραμμα λειτουργίας, καθώς και τις πιθανές τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Σε 24ωρη απεργία, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, από τη 00:01 έως τις 24:00, προχωρούν ναυτεργατικά σωματεία, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να πραγματοποιηθούν πολλά προγραμματισμένα δρομολόγια.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, διεκδικώντας ενιαία συλλογική σύμβαση και αυξήσεις 12% σε μισθούς, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές.

Παράλληλα, ζητούν 35ωρη εβδομαδιαία εργασία, ενίσχυση των οργανικών συνθέσεων, μέτρα ασφάλειας και προστασία των ναυτεργατών από την απασχόληση σε εμπόλεμες περιοχές.

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) αποφάσισε 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής, διεκδικώντας αυξήσεις αποδοχών, εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια στα λιμάνια που καλύπτει η κινητοποίηση.

Στην απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ). Ζητεί την πλήρη εφαρμογή των όρων της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την έγκαιρη ενημέρωση των πληρωμάτων για το πρόγραμμα εργασίας, τα ρεπό και τις αργίες, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων ωρών εργασίας και ανάπαυσης, σύμφωνα με τη ΣΣΕ και τη διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC).

Παράλληλα, θέτει ζήτημα ασφάλειας των ταξιδιών, απαιτώντας επαρκή στελέχωση των ρυμουλκών για την κάλυψη των βαρδιών και εκφράζοντας την αντίθεσή της στην υπερεργασία και στην πραγματοποίηση ταξιδιών διάρκειας άνω των 12 ωρών με μία μόνο βάρδια.

Ποιοι συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία

Μέχρι στιγμής, τη συμμετοχή τους στην πανελλαδική κινητοποίηση έχουν δηλώσει 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες.

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Την ίδια ημέρα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα, με βασικό στόχο τη διεκδίκηση λύσεων σε οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα.

Στην απεργία συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, η οποία απευθύνει κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς να πάρουν μέρος τόσο στην κινητοποίηση όσο και στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας είναι η κάλυψη των κενών στη Γενική και Ειδική Αγωγή, η αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, η αναστολή των συγχωνεύσεων σχολικών τμημάτων και η αύξηση της χρηματοδότησης των σχολείων.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές τους, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μόνιμους διορισμούς και ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.