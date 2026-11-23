Από τους υπόλοιπους τραυματίες, οι 13 υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα ή επιπτώσεις από την εισπνοή καπνού

Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ή υπέστησαν εισπνοή καπνού από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε νοσοκομείο του Βερολίνου, στη Γερμανία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της γερμανικής πρωτεύουσας, δύο από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, με τον έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Από τους υπόλοιπους τραυματίες, οι 13 υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα ή επιπτώσεις από την εισπνοή καπνού.

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς, στον πρώτο όροφο νοσοκομειακού κτιρίου στην ανατολική συνοικία Λίχτενμπεργκ.

Η επέμβαση των πυροσβεστών ήταν άμεση και η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Ωστόσο, ο καπνός επεκτάθηκε σε άλλα τμήματα του κτιρίου, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η επείγουσα απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

A fire broke out in a patient room at a hospital in Berlin, leaving 15 people injured, including one in critical condition, and forcing a full evacuation as firefighters battled the blaze https://t.co/6VBZY4syzR — TRT World (@trtworld) November 23, 2026

Οι δύο τραυματίες που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία, όπου νοσηλεύονται υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων γιατρών εντατικής θεραπείας.

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς και τον εξαερισμό των χώρων, η πυροσβεστική παρέδωσε το σημείο στην αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα για τη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.