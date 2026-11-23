Τα δύο ανήλικα αδέρφια παραμένουν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες διερευνούν αν μπορούν να συνεχίσουν να διαμένουν με τη μητέρα τους και τον σύντροφό της

Κατεπείγουσα εντολή από τον Εισαγγελέα έλαβαν οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη, για να διενεργήσουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.

Το κυριότερο που πρέπει να διερευνηθεί είναι το ερώτημα εάν τα δυο μικρά παιδιά, δυο και τεσσάρων ετών, που βρέθηκαν για ώρες μόνα τους και σε άθλιες συνθήκες σε διαμέρισμα, μπορούν να συνεχίσουν να διαμένουν με τη μητέρα τους και τον σύντροφο της.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Η Εισαγγελία έχει στείλει ήδη, με τον χαρακτηρισμό του κατεπείγοντος τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας. Από πλευράς μας θα ανατεθεί σε κοινωνικό λειτουργό του Κέντρου Κοινότητας και συγκεκριμένα του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών η διενέργεια της έρευνας» είπε στο thestival.gr o αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αμπελόκηπων- Μενεμένης, Θεόδωτος Σιδηρόπουλος.

Τα παιδάκια έκλαιγαν γοερά μόνα στο σπίτι – Γείτονες κάλεσαν την Άμεση Δράση

Η μητέρα των παιδιών είναι από τη Σύρια και ο σύντροφος της από την Παλαιστίνη και συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Υπενθυμίζεται όπως αποκάλυψε το thestival.gr τα δυο μικρά παιδάκια ήταν για ώρες μόνα τους μέσα στο σπίτι και έκλαιγαν γοερά έως ότου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (21/11) γείτονες ειδοποίησαν την Άμεση Δράση.

Η εικόνα που αντίκρυσαν οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι σπάζοντας την πόρτα ήταν σοκαριστική καθώς υπήρχαν στο πάτωμα ρούχα, σκουπίδια και ακαθαρσίες ενώ το δίχρονο αγοράκι ήταν λερωμένο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η μητέρα και ο σύντροφος της πρόσφατα μετακόμισαν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Γιάννη Χαλκίδη στους Αμπελοκήπους ενώ συνελήφθησαν λίγη ώρα αφού οι αστυνομικοί είχαν πάρει τα παιδιά από το διαμέρισμα.

Ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συρροή. Οι δυο τους παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης όμως η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Τετάρτη 25/11 και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Τα δυο μικρά παιδιά παραμένουν από το βράδυ του Σαββάτου στο τμήμα τμήματος Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κατόπιν εντολής Εισαγγελέα

Υπό κράτηση μέχρι τη δίκη η μητέρα και ο σύντροφός της

Την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου κατά συρροή αντιμετωπίζουν η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της για το περιστατικό με τα δύο μικρά παιδιά, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Διαφήμιση

Παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Τετάρτη και μέχρι τότε οι δύο συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το βράδυ του περασμένου Σαββάτου όταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival.gr, περίοικοι κάλεσαν την Άμεση Δράση και ανέφεραν πως ακούγονταν κλάματα παιδιού για αρκετές ώρα από διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί πλησίασαν την πόρτα του διαμερίσματος και διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό βρίσκονταν παιδιά που έκλαιγαν ασταμάτητα. Προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί τους, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι γείτονες δεν γνώριζαν τους ενοίκους του διαμερίσματος, καθώς είχαν εγκατασταθεί πρόσφατα στην πολυκατοικία, ούτε διέθεταν κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή να ανοίξει η πόρτα. Ακολούθησαν τηλεφωνικές κλήσεις σε αρκετούς κλειδαράδες, χωρίς όμως να βρεθεί κάποιος διαθέσιμος.

Διαφήμιση

Τα παιδιά έκλαιγαν ασταμάτητα και οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα

Τα λεπτά περνούσαν και τα κλάματα των παιδιών γίνονταν ολοένα πιο έντονα. Μπροστά στο ενδεχόμενο να κινδυνεύει η ζωή τους, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να παραβιάσουν την πόρτα.

Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, αντίκρισαν δύο μικρά αδερφάκια, ένα κοριτσάκι 4 ετών και ένα αγοράκι 2 ετών, να κλαίνε γοερά. Το αγοράκι ήταν λερωμένο με ακαθαρσίες, ενώ το πάτωμα του σπιτιού ήταν γεμάτο σκουπίδια, ρούχα και διάφορα αντικείμενα.

Αστυνομικοί άλλαξαν την πάνα του παιδιού και του έβαλαν καθαρά ρούχα

Οι αστυνομικοί φρόντισαν αμέσως τα παιδιά. Άλλαξαν την πάνα του δίχρονου αγοριού, του φόρεσαν καθαρά ρούχα και στη συνέχεια μετέφεραν τα δύο αδέρφια στο Τμήμα Δίωξης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων.

Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν στο αστυνομικό τμήμα η 22χρονη μητέρα των παιδιών και ο 25χρονος σύντροφός της. Οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν κρίθηκαν επαρκείς από τις Αρχές και συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για έναν 25χρονο από την Παλαιστίνη και μια 22χρονη από τη Συρία.

Με εντολή του Εισαγγελέα Ανηλίκων, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.