Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Γιώργο Εμμανουήλ, η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη ενδέχεται να φτάσει τοπικά τους 8 με 10 βαθμούς σε σχέση με τη Δευτέρα

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται τις επόμενες ημέρες, καθώς ο Νοέμβριος πλησιάζει στο τέλος του με δύο διαδοχικές κακοκαιρίες. Αυτές θα φέρουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς ανέμους, βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Μετά από μια περίοδο υψηλών θερμοκρασιών, το σκηνικό του καιρού γίνεται σταδιακά πιο χειμωνιάτικο. Το κρύο θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό από την Τρίτη 24.11.2026, ενώ τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας, με βροχές να εμφανίζονται αρχικά στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια να επεκτείνονται σε περισσότερες περιοχές μέχρι και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, η πρώτη αλλαγή σχετίζεται με ψυχρή αέρια μάζα από την κεντρική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια. Η δεύτερη κακοκαιρία θα συνοδεύεται από ενισχυμένους νοτιάδες, ισχυρές βροχοπτώσεις και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του σημειώνει: «Είναι ακόμη αρκετά νωρίς για να γνωρίζουμε με σιγουριά πώς θα εξελιχθεί ο καιρός προς τα τέλη της εβδομάδας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν αρκετές βροχές και καταιγίδες, αρχικά στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια, μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο, και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Να τονίσω ότι τα προγνωστικά δεδομένα πιθανόν και να να αλλάξουν ελαφρώς τις επόμενες ημέρες, τόσο ως προς την ένταση των φαινομένων όσο και ως προς τις περιοχές που τελικά θα επηρεαστούν και άρα τελικά να έχουμε μικροδιαφοροποιήσεις. Επομένως, προς το παρόν μιλάμε για μια πιθανή εξέλιξη του καιρού που παρουσιάζει ενδιαφέρον και όχι για κάτι οριστικό. Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας, θα έχουμε πιο ασφαλή εικόνα».

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Από την ανοιξιάτικη ζέστη στο κρύο

Η εβδομάδα ξεκίνησε με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, καθώς σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η εικόνα αλλάζει, αφού από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, μια αρκετά ψυχρή αέρια μάζα θα κινηθεί από την κεντρική Ευρώπη προς τα βορειοανατολικά Βαλκάνια, επηρεάζοντας και τη χώρα μας με μικρότερη ένταση. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε σημαντική υποχώρηση της θερμοκρασίας, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, στα βόρεια τμήματα η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 14 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά θα φτάσει περίπου τους 16. Στα νοτιότερα τμήματα οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν κοντά στους 20 βαθμούς.

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Το κρύο θα είναι περισσότερο αισθητό τις πρωινές και βραδινές ώρες, όταν ο υδράργυρος σε ορισμένες περιοχές θα πέφτει ακόμη και στους 8 βαθμούς. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Γιώργο Εμμανουήλ, η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη ενδέχεται να φτάσει τοπικά τους 8 με 10 βαθμούς σε σχέση με τη Δευτέρα.

Ο καιρός την Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Την Τρίτη ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν και θα σταματήσουν. Στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη θερμοκρασία, η οποία θα σημειώσει αισθητή πτώση, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Σε αρκετές περιοχές της βόρειας χώρας οι θερμοκρασίες θα βρεθούν κάτω από τα συνηθισμένα επίπεδα για την εποχή.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, με τη μέγιστη τιμή να φτάνει περίπου τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Με αρκετές νεφώσεις κατά διαστήματα, αλλά χωρίς έντονα φαινόμενα, αναμένεται να κυλήσει ο καιρός την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενώ στο Ιόνιο αναμένονται βροχές κυρίως το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα αυξάνονται, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιοχές της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας.

Στη δυτική χώρα οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Ιόνιο δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξουν τα 7 μποφόρ.

Στην ανατολική Ελλάδα οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, και σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Έτσι, η Τετάρτη θα είναι μια σχετικά ήρεμη ημέρα πριν από τη νέα επιδείνωση που αναμένεται να ξεκινήσει από τα δυτικά.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει ξανά, καθώς η ψυχρή αέρια μάζα θα απομακρύνεται και οι άνεμοι θα στρέφονται σε νότιους. Αυτό θα φέρει πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και την προσέγγιση ενός νέου βαρομετρικού χαμηλού νότια της Ιταλίας.

Οι πρώτες πιο αξιόλογες βροχές θα εμφανιστούν στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι τοπικά έντονα.

Στη βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται λιγότερες βροχές, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι σχετικά καλύτερος, με διαστήματα χωρίς φαινόμενα.

Οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 7 μποφόρ και κατά τόπους ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις. Παρά την αστάθεια, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη άνοδο, κυρίως λόγω των νοτιάδων.

Παρασκευή και Σάββατο: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία σε μεγάλο μέρος της χώρας

Πιο έντονη αναμένεται να είναι η επιδείνωση του καιρού την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, όταν ένα οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας εκτιμάται ότι θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις νότιοι άνεμοι. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, οι ισχυρές βροχές ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι πιο ευάλωτες σε έντονες βροχοπτώσεις.

Στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, και συγκεκριμένα σε μεγάλα υψόμετρα, αναμένονται και χιονοπτώσεις. Αυτή η εξέλιξη δείχνει ότι ο καιρός μπαίνει σταδιακά σε πιο χειμωνιάτικους ρυθμούς, καθώς πλησιάζει ο Δεκέμβριος.

ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ. ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (EUROKINISSI/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ)

Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Με άστατο καιρό αποχαιρετά ο Νοέμβριος

Η αστάθεια φαίνεται πως θα συνεχιστεί και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς το σύστημα κακοκαιρίας θα κινηθεί σταδιακά προς τα νοτιοανατολικά. Με βάση τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία, βροχές θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η ακριβής ένταση και κατανομή των φαινομένων.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου αναμένεται να είναι αρκετά διαφορετικό από το προηγούμενο, με περισσότερες βροχές, δυνατούς ανέμους και γενικά πιο άστατες καιρικές συνθήκες.

Παρά την πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας και τις δύο διαδοχικές κακοκαιρίες, οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις δεν δείχνουν κάποιο παρατεταμένο κύμα έντονου ψύχους. Αντίθετα, το επόμενο διάστημα φαίνεται πως θα χαρακτηρίζεται από συχνές εναλλαγές του καιρού, νοτιάδες και θερμοκρασίες που κατά περιόδους θα βρίσκονται πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες ημέρες απαιτούν προσοχή, ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα, στις θαλάσσιες περιοχές και στα ορεινά, όπου οι ισχυρές βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα. Η εξέλιξη των δύο συστημάτων θα καθορίσει και το πώς ακριβώς θα μας αποχαιρετήσει ο Νοέμβριος, λίγο πριν από την επίσημη έναρξη του χειμώνα.