Πάνω από 50 παιδιά φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία όλης της χώρας, ενώ τα Παιδικά Χωριά SOS έχουν αναγκαστεί να απορρίψουν 47 αιτήσεις εισαγωγής παιδιών

Αναζητούν την αγκαλιά της μάνας και αντί γι’ αυτό, καταλήγουν «παρκαρισμένα» σε ψυχρούς θαλάμους νοσοκομείων και κρατητήρια, όπως καταγγέλλεται.

Αθώες ψυχές που έχουν πληγωθεί, κακοποιηθεί σεξουαλικά και σωματικά, έχουν εγκαταλειφθεί, πουληθεί, πονέσει. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, που καυτηριάζει επανειλημμένα την έλλειψη κατάλληλων προνοιακών δομών φιλοξενίας, επανέρχεται για μια ακόμη φορά και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Πάνω από 50 παιδιά, σημειώνει χαρακτηριστικά, φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

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Παιδιά που καταλήγουν «στατιστικά στοιχεία» στα χαρτιά και περιμένουν για μήνες να υιοθετηθούν, να υποστηριχθούν από ανάδοχες οικογένειες, να βρεθεί μια θέση φιλοξενίας…

«Το ζήτημα είναι τα εισαγγελικά, κακοποιημένα, παιδιά που παρκάρονται στα νοσοκομεία. Από εκεί ξεκινούν όλα. Πηγαίνουν για εξετάσεις και μένουν εκεί πολλούς μήνες.

-Το μεγαλύτερο διάστημα που έχουν παραμείνει παιδιά στα νοσοκομεία;

Πάνω από χρόνο. Θα μπορούσαν όμως να φιλοξενηθούν σε γνωστές ΜΚΟ, να πάνε στις δημόσιες προνοιακές μονάδες που ανήκουν στο υπουργείο Κοινωνική Συνοχής και Οικογένειας. Αλλά δεν έχουν θέσεις, γιατί δεν έχουν προσωπικό. Γιατί δεκάδες θέσεις φιλοξενίας, για να μη σας πω εκατοντάδες, είναι κλειστές. Τα παιδιά αυτά όμως πρέπει να πηγαίνουν σχολείο, φροντιστήριο, να είναι σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης».

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Κι όσο η απαραίτητη λύση αργεί να βρεθεί, αυτά τα ευάλωτα παιδιά -παρόλο που είναι υγιή- παραμένουν στους θαλάμους νοσοκομείων για ημέρες πολλές, ακόμα και για μήνες», τονίζει ο κύριος Γιάννακος.

Αποτέλεσμα; Καταλήγουν μόνα και φοβισμένα. Θύματα που έχουν γνωρίσει την πιο σκοτεινή πλευρά της κοινωνίας, η οποία αντικατοπτρίζεται σε μάτια πλημμυρισμένα από οργή που θέλουν να πληρώσουν με το ίδιο νόμισμα. Αυτούς που τους πλήγωσαν κι εκείνους που δεν τους προστάτευσαν. Γι’ αυτό και κάποιες φορές, ορισμένα από αυτά, όπως μας λέει, κλέβουν, σπάνε πράγματα, γίνονται παραβατικά… « Από βρέφη μέχρι 16 ετών φιλοξενούνται στα νοσοκομεία. Όσο παραμένουν όμως -επειδή είναι υγιή κι εμείς ψάχνουμε να βρούμε προνοιακή μονάδα χωρίς αποτέλεσμα- αρχίζουν και βγάζουν επιθετική συμπεριφορά, γιατί τα κλείνουν μέσα σε ένα θάλαμο. Κάνουν βόλτα στο νοσοκομείο, κλέβουν άλλους ασθενείς ή συνόδους, τσακώνονται, χτυπάνε το προσωπικό, σπάνια τσάμια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Φταίνε τα παιδιά; Όχι», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και συνεχίζει…

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«Όταν λοιπόν εμφανίζουν αυτήν την παραβατική συμπεριφορά, το νοσοκομείο ζητάει από τον Εισαγγελέα να απομακρυνθούν, να πάνε σε δομή. Κι επειδή δεν βρίσκει, τα παίρνει και τα κλείνει στα κρατητήρια. Εκεί το τερματίζουμε. Είναι η χειρότερη κακοποίηση. Να έχουμε φυλακισμένα παιδιά επειδή δεν έχουμε δομή».

Οι ιστορίες που διαδραματίζονται μέσα στα νοσοκομεία της χώρας, είναι τραγικές μας λέει ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος και περιγράφει περιστατικά που αναδεικνύουν τους κινδύνους ακόμη και για την ασφάλεια των ίδιων των παιδιών…

«Έχουμε παιδί που μας ήρθε με εισαγγελική εντολή. Μετά από χρόνια, όμως, μας ήρθαν με εισαγγελική εντολή και τα τρία παιδιά της. Τι σημαίνει αυτό; Ότι το κράτος δεν έκανε τη δουλειά του απέναντι στη μάνα, όταν εκείνη ήταν παιδί.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν παιδιά που πηγαίνουν σε περιφερειακά νοσοκομεία για μήνες. Εκεί οι συνάδελφοί μου φοβούνται μη τα κλέψει κανείς, γιατί το νοσοκομείο -μια ανοιχτή παιδιατρική κλινική- δεν μπορείς να εύκολα να το ελέγξεις. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση πατέρα στη Ζάκυνθο που απήγαγε το παιδί του, που το κακοποιούσε. Η νοσηλεύτρια βάρδιας οδηγήθηκε στο κρατητήριο, παρέμεινε εκεί για τρεις ημέρες, αθωώθηκε με 2-1 ψήφους τη Δευτέρα και τελικά ο πατέρας συνελήφθη με το παιδί στην Πάτρα, την ώρα που ήταν έτοιμος να το βάλει σε καράβι να το πάει στην Ιταλία», καταλήγει.

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«Παιδικά Χωριά SOS: Διαθέτουμε 15 κλειστά σπίτια και προσωπικό κι όμως έχουμε αναγκαστεί να απορρίψουμε 47 αιτήσεις εισαγωγής παιδιών»

Από την πλευρά των φορέων παιδικής προστασίας, η εικόνα που περιγράφεται δεν είναι λιγότερο ανησυχητική. Ο Σύμβουλος διοίκησης των Παιδικών Χωριών SOS, Γιώργος Πρωτόπαππας, κάνει λόγο για μια οξύμωρη κατάσταση. Τα περιστατικά κακοποίησης και εγκατάλειψης συνεχίζονται, ενώ οι δυνατότητες φιλοξενίας των οργανισμών περιορίζονται, παρά την ύπαρξη διαθέσιμων εγκαταστάσεων και προσωπικού, σημειώνει μιλώντας στο tanea.gr.

«Έχουμε να κάνουμε εισαγωγή παιδιών τα τελευταία τέσσερα χρόνια, γιατί πλέον δεν μπορούμε να έχουμε ανά πρόγραμμα περισσότερα από 24 παιδιά. Και εκεί πραγματικά βλέπεις να δημιουργείται μια τραγελαφική κατάσταση, γιατί ενώ είχαμε λύσει τα προβλήματα με τα νοσοκομεία, τώρα πια βλέπουμε παιδιά να συγκεντρώνονται και να στοιβάζονται στους θαλάμους ή στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ. Κι εγώ θα σας πω κάτι πιο άσχημο. Θέλοντας να μειώσουμε από τα 54 παιδιά στα 24-25, δεν έχουμε κάνει δεκτές 47 αιτήσεις εισαγωγής παιδιών.

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Εμείς στο Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης από τα δέκα σπίτια έχουμε τα έξι κλειστά και στην Θεσσαλονίκη από τα δέκα σπίτια είναι τα πέντε κλειστά. Όμως, εφόσον θέλει το αρμόδιο υπουργείο να διαχειριστεί μια κατάσταση αποιδρυματοποίησης και περιορισμό της λειτουργίας των φορέων, θα έπρεπε να έχει -είτε μέσω των εισαγγελέων, είτε μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών- μία εγρήγορση στο εάν υπάρχουν κενά σε δημόσιους φορείς που μπορούν να φιλοξενήσουν ένα παιδί.»

Οι αριθμοί που μας παραθέτει ο κύριος Πρωτόπαππας είναι χαρακτηριστικοί. Το ίδιο και οι φωτογραφίες που έχουμε στη διάθεσή μας, από τα Παιδικά Χωριά SOS. Σε αρκετά από αυτά έχουν αναγκαστεί να κλείσουν πόρτες και παραθυρόφυλλα. Έτσι…

Από τα 190-210 παιδιά που φιλοξενούνταν στα Παιδικά Χωριά SOS, σήμερα φιλοξενούνται 104, ενώ

Από τα 30 σπίτια της δομής, τα 15 είναι κλειστά

Όσο για τον θεσμό της αναδοχής σε σχέση με τη λειτουργία των δομών, διατηρεί τις επιφυλάξεις του, επισημαίνοντας πως… «παιδιά από 10 ετών και πάνω έχουν πιθανότητα μια στα χίλια να μπουν σε διαδικασία αναδοχής ή υιοθεσίας. Δεν υπάρχει περίπτωση, σας το λέω, να βρεθεί ένα ζευγάρι που έχει την ωριμότητα να διαχειριστεί ένα παιδί 11-12-13 ετών, με όσα βιώματα έχει. Άρα αυτοί οι χώροι θα πρέπει δυστυχώς να παραμένουν και να είναι ελεγχόμενοι με πιστοποιήσεις, προδιαγραφές και παρακολούθηση.»

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο tanea.gr: «Προτεραιότητα η κατάλληλη φροντίδα, στόχος μας η αποϊδρυματοποίηση»

Από την πλευρά του, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με το οποίο επικοινωνήσαμε, υπερασπίζεται τη στρατηγική της αποϊδρυματοποίησης, υποστηρίζοντας -μεταξύ άλλων- ότι η τοποθέτηση ενός παιδιού σε δομή παιδικής προστασίας αποτελεί την τελευταία επιλογή και ότι δεν αρκεί να υπάρχει απλώς μια διαθέσιμη κλίνη για να θεωρηθεί κατάλληλη η φιλοξενία του.

«Ας ξεκινήσουμε από κάτι στοιχειώδες. Ένας αστυνομικός χώρος δεν είναι κατάλληλο περιβάλλον για ένα παιδί, ακόμη κι αν τυπικά πρόκειται για προστατευτική φύλαξη και όχι για κράτηση.

Όταν ένα παιδί απομακρύνεται από την οικογένειά του με εισαγγελική εντολή, η τοποθέτηση του σε Μονάδα Παιδικής Προστασίας (ΜοΠΠ), είναι η τελευταία πράξη μια αλυσίδας ενεργειών και αποφάσεων, οι οποίες, σε κάθε βήμα, υπαγορεύονται από το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οι ΜοΠΠ είναι το τελευταίο καταφύγιο για τα παιδιά που απομακρύνονται από την οικογένεια τους.

Η επιστροφή στην βιολογική οικογένεια είναι πάντα ένα ενδεχόμενο που μάλιστα προκρίνουν οι ειδικοί της παιδικής προστασίας όταν η κοινωνική έρευνα δείχνει ότι η οικογένεια αυτή θα τα καταφέρει αν λάβει την κατάλληλη υποστήριξη. Στατιστικά δεδομένα βεβαιώνουν ότι αυτό συμβαίνει στις 3 από τις 5 περιπτώσεις. Όταν όμως αυτό δεν είναι δυνατό, τότε η πρώτη εναλλακτική μορφή οικογενειακής φροντίδας που προκρίνεται είναι η αναδοχή και ειδικότερα η επείγουσα αναδοχή η οποία γίνεται με σκοπό να μην παρατείνεται η παραμονή των παιδιών σε νοσοκομειακές μονάδες».

Μάλιστα τα τελευταία χρόνια, απαντά το αρμόδιο υπουργείο, ο θεσμός της επείγουσας αναδοχής βρίσκει όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση μεταξύ των υποψήφιων ανάδοχων γονέων, κυρίως υποψήφιων που διαβιούν στην περιφέρεια…

«Χάρη στις στοχευμένες παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καταφέραμε τα τελευταία τρία χρόνια οι επείγουσες αναδοχές να φτάνουν περίπου στις 250.

Ειδική μέριμνα λάβαμε επίσης για τους ανήλικους άνω των 15 ετών. Με την θέσπιση των Μονάδων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Μ.Η.Δ.) δίνουμε την δυνατότητα σε εφήβους και νέους να διαμένουν σε διαμερίσματα εντός του αστικού ιστού, πλήρως εξοπλισμένα και με το κατάλληλο προσωπικό φροντίδας. Πρόκειται για ένα νέο θεσμό που προστίθεται στη φαρέτρα της πολιτείας με στόχο την αποϊδρυματοποίηση. Σήμερα 172 έφηβοι και νέοι από 15 έως 26 ετών διαμένουν σε 62 διαμερίσματα Μ.Η.Δ. σε όλη την επικράτεια.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η τοποθέτηση σε δομή παιδικής προστασίας αποτελεί την τελευταία επιλογή και πάλι όμως υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσταση του παιδιού δεν απαιτεί φιλοξενία σε εξειδικευμένη μονάδα φιλοξενίας και φροντίδας. Διότι δεν αρκεί να φιλοξενηθεί ένα παιδί σε μια δομή απλώς επειδή υπάρχει κενή θέση. Ένας ανήλικος με αυξημένες ανάγκες χρειάζεται κατάλληλο πλαίσιο και εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες».

Στόχος της Εθνικής μας Στρατηγικής -σημειώνει χαρακτηριστικά το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας- που αποτελεί το κεντρικό πλαίσιο μεταρρύθμισης της παιδικής προστασίας, δεν είναι η επιστροφή στη μορφή των ιδρυμάτων και ορφανοτροφείων που λειτουργούσαν μεταπολεμικά για να καλύψουν τελείως διαφορετικές ανάγκες από τις σημερινές. Στόχος είναι η αποϊδρυματοποίηση…

«Η χώρα μας έχει κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ξεκινήσαμε όμως από κάτι εντελώς στοιχειώδες. Το 2020 καταγράψαμε για πρώτη φορά τα παιδιά που ζούσαν σε δομές παιδικής προστασίας. Για πρώτη φορά το 2020 μάθαμε ότι στα ιδρύματα φιλοξενούνταν 2.200 παιδιά. Από τότε και μέχρι σήμερα έχουν θέσει ως στόχο και εργαζόμαστε για την αποϊδρυματοποίηση. Το αποτέλεσμα είναι αξιοσημείωτο. Σήμερα ο αρχικός αριθμός των 2.200 παιδιών έχει μειωθεί στα 965 παιδιά. Παρόλα αυτά απέχουμε από τον τελικό μας στόχο για τον οποίο έχουμε δεσμευτεί και που είναι ότι έως το 2030 κανένα παιδί δεν θα ζει σε ίδρυμα».