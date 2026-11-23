Αναλύοντας τις επερχόμενες ρυθμίσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ. Αλεξόπουλος επισήμανε πως μια κομβική τομή είναι η επίσημη αναγνώριση της παραμέλησης ως μορφής παιδικής κακοποίησης, κατά τα πρότυπα άλλων δυτικών χωρών

Ριζικές αλλαγές στον εντοπισμό, την καταγραφή και τη διαχείριση των περιστατικών παιδικής κακοποίησης δρομολογεί το νέο πρωτόκολλο που αναμένεται να παρουσιάσει το υπουργείο Δικαιοσύνης. Το ζήτημα επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή τα σοκαριστικά συμβάντα που φτάνουν στα νοσοκομεία, όπως η πρόσφατη υπόθεση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου ένα παιδί έφτασε ένα βήμα πριν τον θάνατο από ασιτία και με δαγκώματα ποντικιών.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο παιδοχειρουργός του Καραμανδάνειου, Βασίλης Αλεξόπουλος, τόνισε πως τα περιστατικά που γίνονται γνωστά αποτελούν δυστυχώς μόνο «την κορυφή του παγόβουνου», καθώς η πραγματική διάσταση του προβλήματος είναι πολύ μεγαλύτερη. Όπως υπογράμμισε, ο αγώνας κατά της παιδικής κακοποίησης πρέπει να είναι καθημερινός και αφορά τους πάντες: γιατρούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και κάθε απλό πολίτη, ο οποίος οφείλει να ειδοποιεί αμέσως τις αρχές μόλις αντιληφθεί κάτι ύποπτο.

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. Παράλληλα, στάθηκε στη νομική κάλυψη που θα παρέχεται πλέον στους υγειονομικούς που καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά, καθώς στο παρελθόν αρκετοί γιατροί έρχονταν αντιμέτωποι με απειλές για μηνύσεις και αγωγές. «Οι γιατροί δεν πρέπει να φοβούνται. Θα υπάρχει πλήρης νομική προστασία. Τα ψέματα τελείωσαν», διεμήνυσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, το νέο πλαίσιο προβλέπει την καθιέρωση κοινού πρωτοκόλλου συνεργασίας ανάμεσα στους κλινικούς γιατρούς και τους ιατροδικαστές, καθώς και την υποχρεωτική φωτογραφική τεκμηρίωση των ευρημάτων, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα κατά την αξιολόγηση κάθε υπόθεσης. Ο ίδιος ζήτησε την αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα για την παραμέληση, τονίζοντας πως είναι αδιανόητο ένα παιδί να νοσηλεύεται επανειλημμένα κάτω από τις ίδιες άθλιες συνθήκες χωρίς ουσιαστική κρατική παρέμβαση.

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Τέλος, ο παιδοχειρουργός ανέδειξε την έλλειψη ενός ασφαλούς χώρου φιλοξενίας κακοποιημένων παιδιών στην Πάτρα, σε αντίθεση με άλλες πόλεις. Όπως εξήγησε, τα παιδιά που απομακρύνονται από κακοποιητικά περιβάλλοντα χρειάζονται μια κατάλληλη δομή προσωρινής διαμονής μέχρι να τοποθετηθούν σε ανάδοχες οικογένειες, καθώς «κανένα νοσοκομείο δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη αγκαλιά».

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα σε ολόκληρη την κοινωνία να μη μένει αμέτοχη, τονίζοντας πως «κάθε παιδί που σώζεται είναι το ίδιο μας το μέλλον».