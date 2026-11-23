Δεύτερο ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο της σύγκρουσης για να παραλάβει το νήπιο και να ολοκληρώσει με ασφάλεια τη διακομιδή του στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το βράδυ της Κυριακής (22/11) στη Θεσσαλονίκη, στη διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Ιασωνίδου, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ασθενοφόρο.

Εκείνη την ώρα, το ασθενοφόρο πραγματοποιούσε επείγουσα μεταφορά ενός παιδιού ηλικίας 2 ετών και 3 μηνών από την Κατερίνη προς το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, επειδή το νήπιο είχε καταπιεί κάποιο ξένο σώμα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Μαζί με τους διασώστες, μέσα στο όχημα βρισκόταν και η μητέρα του μικρού παιδιού. Από τη σύγκρουση, ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Άμεσα κλήθηκε δεύτερο ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε το παιδάκι και ολοκλήρωσε με ασφάλεια τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.