Θεσσαλονίκη:Τροχαίο με ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά δίχρονου παιδιού – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Δεύτερο ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο της σύγκρουσης για να παραλάβει το νήπιο και να ολοκληρώσει με ασφάλεια τη διακομιδή του στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα συνέβη το βράδυ της Κυριακής (22/11) στη Θεσσαλονίκη, στη διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Ιασωνίδου, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ασθενοφόρο.
Εκείνη την ώρα, το ασθενοφόρο πραγματοποιούσε επείγουσα μεταφορά ενός παιδιού ηλικίας 2 ετών και 3 μηνών από την Κατερίνη προς το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, επειδή το νήπιο είχε καταπιεί κάποιο ξένο σώμα.
Μαζί με τους διασώστες, μέσα στο όχημα βρισκόταν και η μητέρα του μικρού παιδιού. Από τη σύγκρουση, ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Άμεσα κλήθηκε δεύτερο ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε το παιδάκι και ολοκλήρωσε με ασφάλεια τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.