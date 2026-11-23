Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο σκύλος φέρεται να παρέμενε κρεμασμένος στο δέντρο για αρκετές ημέρες

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ζώου αποκαλύφθηκε στη Ζάκυνθο, όταν περαστικός εντόπισε έναν σκύλο κρεμασμένο σε δέντρο, στην περιοχή του Αγίου Λέοντα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ο πολίτης που βρέθηκε μπροστά στο μακάβριο θέαμα ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι παρέλαβαν το νεκρό ζώο. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο σκύλος φέρεται να παρέμενε κρεμασμένος στο δέντρο για αρκετές ημέρες.

Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπίσουν τον υπεύθυνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν περιστατικά κακοποίησης ζώων.