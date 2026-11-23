Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά επίσης την καθιέρωση ελάχιστης εξαετούς διάρκειας στις νέες μισθώσεις και φορολογικά κίνητρα για τη διατήρηση προσιτών ενοικίων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά με επιστολή του προς τους Υπουργούς Εθν. Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, την παράταση του ανώτατου ορίου 3% στις ετήσιες αυξήσεις των επαγγελματικών μισθωμάτων και για το 2027, επισημαίνοντας ότι η πραγματική κατάσταση της αγοράς δεν επιτρέπει νέες ανεξέλεγκτες επιβαρύνσεις στις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις.

Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν μια αγορά που κινείται με διαφορετικές ταχύτητες. Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατέγραψαν μείωση 2,4%. Η υποχώρηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη στις μικρές επιχειρήσεις, φτάνοντας το 3,9%.

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Την ίδια στιγμή, τα επαγγελματικά μισθώματα έχουν αυξηθεί κατά 23,3% την περίοδο 2020–2025. Οι αριθμοί αυτοί αναδεικνύουν μια πραγματικότητα που δεν αποτυπώνεται πάντα στους συνολικούς δείκτες της οικονομίας: η ανάπτυξη δεν κατανέμεται ισόρροπα και η μικρή εμπορική επιχείρηση καλείται να ανταποκριθεί σε διαρκώς αυξανόμενες υποχρεώσεις, ακόμη και όταν οι πραγματικές της πωλήσεις μειώνονται.

Η επαγγελματική στέγη αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία κάθε εμπορικής επιχείρησης. Η αβεβαιότητα για τη διάρκεια της μίσθωσης και το ύψος των μελλοντικών αυξήσεων περιορίζει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, αποθαρρύνει τις επενδύσεις και δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για τη βιωσιμότητα των καταστημάτων.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, συνεχίζοντας τις προηγούμενες θεσμικές παρεμβάσεις του, ζητά:

✓Παράταση του πλαφόν 3% στις ετήσιες αναπροσαρμογές των επαγγελματικών μισθωμάτων για ολόκληρο το 2027.

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✓Ελάχιστη εξαετή διάρκεια των νέων επαγγελματικών μισθώσεων, με δυνατότητα περαιτέρω τριετούς παράτασης για τους συνεπείς μισθωτές.

✓Προστασία των υφιστάμενων μισθώσεων με αυτόματη τριετή παράταση για τις συνεπείς εμπορικές επιχειρήσεις.

✓Φορολογικά κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες για τη διατήρηση προσιτών μισθωμάτων και τη σύναψη μακροχρόνιων συμβάσεων.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη της αγοράς κοιτάζοντας μόνο τους συνολικούς αριθμούς. Όταν οι μεγάλες επιχειρήσεις αυξάνουν τις πραγματικές τους πωλήσεις και οι μικρές τις βλέπουν να μειώνονται, είναι προφανές ότι δεν έχουν όλες τις ίδιες αντοχές.

Το ενοίκιο είναι μία από τις σημαντικότερες σταθερές δαπάνες ενός εμπορικού καταστήματος. Δεν μπορεί να αυξάνεται διαρκώς, ανεξάρτητα από τις πραγματικές δυνατότητες της επιχείρησης.

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Η παράταση του πλαφόν 3% για το 2027 είναι ένα αναγκαίο μέτρο σταθερότητας. Παράλληλα, χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο πλαίσιο επαγγελματικών μισθώσεων που θα προστατεύει τους συνεπείς επιχειρηματίες, θα σέβεται τα δικαιώματα των ιδιοκτητών και θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν το μέλλον τους με ασφάλεια.

Η επαγγελματική στέγη δεν είναι απλώς ένα ακίνητο. Είναι επένδυση, θέσεις εργασίας και συνέχεια της εμπορικής ζωής μιας πόλης.»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν εγκαίρως στις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες, πριν από τη λήξη της ισχύουσας ρύθμισης στις 31 Δεκεμβρίου 2026