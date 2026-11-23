Οι ξενοδόχοι διεκδικούν αποζημιώσεις για οικονομική ζημία που, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, προκλήθηκε από τις λεγόμενες «ρήτρες ισοτιμίας τιμών» κατά την περίοδο από το 2004 έως το 2024

Ευρωπαίοι ξενοδόχοι στρέφονται κατά της Booking.com με τη μεγαλύτερη συλλογική αγωγή που έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα. Διεκδικούν αποζημιώσεις για πρακτικές που, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, περιόριζαν τον ανταγωνισμό και την εμπορική ελευθερία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν και Έλληνες ξενοδόχοι, με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) να στηρίζει τη νομική διεκδίκηση από την πρώτη στιγμή.

Η υπόθεση της Booking.com εξετάζεται παράλληλα και από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την ακρόαση να μετατίθεται από τις 28 Δεκεμβρίου για τις 19 Ιανουαρίου 2027. Η διαδικασία αφορά καταγγελία που είχε υποβάλει το ΞΕΕ τον Μάιο του 2022 σχετικά με πρακτικές κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Οι δύο αυτές διαδικασίες αναδεικνύουν τις σχέσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες κρατήσεων σε μια περίοδο όπου η εξάρτηση της τουριστικής αγοράς από τέτοια κανάλια διανομής παραμένει υψηλή.

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Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με 3.000 ξενοδοχεία

Η πανευρωπαϊκή δικαστική πρωτοβουλία ξεκίνησε με τη συμμετοχή περίπου 3.000 ξενοδοχείων, για να διευρυνθεί στη συνέχεια μέσω ομαδοποιημένων προσφυγών. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το ΞΕΕ στη γενική του συνέλευση στη XENIA, ο αριθμός των συμμετεχόντων ξενοδοχείων φτάνει πλέον τα 18.135 από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων ελληνικών μονάδων.

Η συλλογική αγωγή έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο του Άμστερνταμ και αφορά τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για οικονομική ζημία που, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, προκλήθηκε από τις λεγόμενες ρήτρες ισοτιμίας τιμών κατά την περίοδο 2004–2024. Οι όροι αυτοί περιόριζαν τη δυνατότητα των ξενοδοχείων να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές μέσω των δικών τους καναλιών, επηρεάζοντας την εμπορική πολιτική τους και τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά.

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Η αντιπαράθεση δεν αφορά μόνο τις προμήθειες αλλά και το ολιγοπώλιο

Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος του ΞΕΕ, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, ο οποίος είναι και πρόεδρος της HOTREC (Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξενοδοχίας και Εστίασης), η αντιπαράθεση με την Booking.com δεν αφορά μόνο τις υψηλές προμήθειες, αλλά και τη συγκέντρωση εμπορικής ισχύος σε λίγους παίκτες. Αυτό, όπως επισημαίνει, δημιουργεί κινδύνους καταχρηστικών όρων που περιορίζουν την αυτονομία των ξενοδοχείων. Η νομική διεκδίκηση σχετίζεται με πρακτικές που, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, περιόριζαν τη δυνατότητά τους να προσφέρουν καλύτερες τιμές απευθείας στους πελάτες τους.

Η υπόθεση αφορά και τον καταναλωτή

Η υπόθεση αφορά και τον καταναλωτή, καθώς η έλλειψη ανταγωνιστικών προσφορών επηρεάζει τη σωστή λειτουργία της αγοράς. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΞΕΕ, η προστασία του ανταγωνισμού είναι δημόσιο συμφέρον και το Επιμελητήριο συμμετέχει ενεργά στη συλλογική αυτή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, όπου έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 18.100 ξενοδοχεία. Παρά τη σημαντική πρόοδο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η ταχύτητα της τεχνολογίας απαιτεί συνεχή εγρήγορση για περισσότερη διαφάνεια, εμπορική ελευθερία και ισότιμο ανταγωνισμό.

Σε εθνικό επίπεδο, η καταγγελία του ΞΕΕ κατά της Booking.com B.V. υποβλήθηκε τον Μάιο του 2022, εστιάζοντας σε πιθανές πρακτικές κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με τη συνεδρίαση να έχει μετατεθεί για τις 19 Ιανουαρίου 2027. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξιολόγηση της συμπεριφοράς της πλατφόρμας και των δεσμεύσεων που έχουν προταθεί, με τις εξελίξεις στην Ελλάδα να εντάσσονται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό μέτωπο διεκδικήσεων.