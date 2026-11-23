Είχε φανεί και στο (προ μηνός) ματς με την Καλαμάτα. Όταν ένα ματς «ανοίγει», τότε τον πρώτο λόγο έχει ο Ολυμπιακός. Με τη Μαύρη Θύελλα προέκυψε στο Γ. Καραϊσκάκης ένα εντυπωσιακό 5-0 και το βράδυ της Κυριακής το χορταστικό 6-2 με τον Ηρακλή. Πάει να πει πως οι Ερυθρόλευκοι βρίσκουν ρυθμό στο Νέο Φάληρο, δημιουργούν καταστάσεις και το κυριότερο, επί Ιμανόλ αξιοποιούνται περισσότερο τα ατού του ρόστερ και βέβαια οι αξιόπιστοι κυνηγοί της ομάδας.

Στις πρώτες στροφές της αγωνιστικής περιόδου, ο Ολυμπιακός και σε επίπεδο Σούπερ Λίγκας, έδειχνε να δυσκολεύεται στον τρόπο που θα στείλει την μπάλα στα δίχτα. Το έκαναν αυτό ποδοσφαιριστές όπως ο Σάλιακας (στη Λιβαδειά) ή ο Ρέτσος (απέναντι στον Παναθηναϊκό). Τώρα, έχουν βρει τη φόρμα τους οι φορ και δίνουν απαντήσεις, βασικά στον ίδιο τους τον εαυτό.

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Αυτός που παίζει λες και βρίσκεται χρόνια στον Πειραιά και μοιάζει να απολαμβάνει τη θητεία του στον Ρέντη, καταθέτοντας ψυχή και πάθος, είναι ο Ζότα Σίλβα. Δεν είναι εξτρέμ. Ούτε κλασικός στράικερ. Κι όμως, αυτός ο ποδοσφαιριστής, εντελώς αθόρυβα σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση (έξι γκολ) των σκόρερ του Ολυμπιακού στην εγχώρια Λίγκα. Το πλέον εντυπωσιακό με τον Ζότα Σίλβα; Όχι μόνο πως σημειώνει θεαματικά γκολ αλλά και το γεγονός ότι πάντα αυτά μετρούν γιατί μπαίνουν σε κρίσιμο σημείο ενός ματς και όχι όταν αυτό έχει κριθεί.

Προσέξτε: γκολ –νίκη (1-0) στην Τρίπολη. Γκολ- βαθμός (1-1) στον Βόλο. Το χατ-τρικ της αρχής με την Καλαμάτα στην κόκκινη έδρα. Και το 2-2 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με τον Ηρακλή, γιατί άλλο να πηγαίνεις με ισοπαλία στα αποδυτήρια και διαφορετικό να είσαι πίσω στο σκορ.

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Εχουμε, όμως, και τον Λιόν Μπέιλι. Ενας τέτοιος κλασάτος ποδοσφαιριστής και ακόμη να μην είχε κάνει τη διαφορά; Δεν ήταν παράλογο. Ο Μπέιλι ήρθε και ήθελε τον χρόνο του προκειμένου να αποκτήσει αυτοπεποίθηση ξανά και τον απαιτούμενο ρυθμό. Ο Ολυμπιακός σε ένα άριστο προπονητικό περιβάλλον του παρείχε χρόνο και όλα όσα ζητούσε. Η σταδιακή αύξηση της αγωνιστικής έντασης ήταν το ένα ζητούμενο. Το δεύτερο σχετίζεται με το πότε θα δώσει ο Μπέιλι όσα (πολλά) μπορεί. Με τον Ηρακλή, κάποιες στιγμές δεν …πατούσε στο χορτάρι γιατί πολύ απλά ο εξτρέμ ήταν αέρινος. Και ο τρόπος που χαϊδεύει την μπάλα και ανοίγεται προς τα αριστερά στα λίγα μέτρα, μαρτυρά όχι μόνο ποιότητα αλλά και θυμίζει τη μεστή του θητεία σε προηγμένα πρωταθλήματα. Εφόσον ο Μπέιλι συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και διάθεση, ο Ολυμπιακός θα έχει παραπάνω λύσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και οι πιθανότητές του για την κατάκτηση του τίτλου θα πολλαπλασιαστούν.

Υ.Γ. Ωραία τα είπε ο Λέτο πως «η Κηφισιά με τον ΠΑΟΚ έκανε τη χειρότερη εμφάνισή της στο πρωτάθλημα». Δεκτό. Αυτό όμως που ξέχασε να τονίσει ο Αργεντινός προπονητής ήταν πως ο ίδιος αποφάσισε πέντε παίκτες του (Αντόνισε, Σαγάλ, Ρουκουνάκης, Ζέρσον Σόουζα και Μάνσο) να εκτίσουν ποινές στην Τούμπα. Λες και ξέγραψε εκ των προτέρων τον συγκεκριμένο αγώνα. ‘Η δεν είναι έτσι αγαπητέ Σεμπάστιαν;