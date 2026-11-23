Οι τουρκικές αρχές εκτιμούν ότι εντόπισαν τη δασώδη περιοχή όπου βρίσκεται το ζώο και συνεχίζουν τις προσπάθειες σύλληψης με ειδικούς κτηνιάτρους και χρήση θερμικών καμερών

Αρχές στην Κωνσταντινούπολη άρχισαν την Κυριακή (22/11) το βράδυ επιχείρηση για τη σύλληψη μιας… λέαινας, που φέρεται να εθεάθη στον δήμο Σαριγιέρ, και έπειτα από εκτεταμένη έρευνα πιστεύουν πως το ζώο βρίσκεται σε μια δασώδη περιοχή.

Η επιχείρηση άρχισε αφού ένα ζώο, που πιστεύεται ότι είναι μια λέαινα, εθεάθη στη συνοικία Ουσκουμρουκιόι και έγινε σχετική αναφορά στην Περιφερειακή Διοίκηση Χωροφυλακής.

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Η Διεύθυνση Προστασίας της Φύσης και Εθνικών Πάρκων καθώς και η Δημοτική Αστυνομία του Σαριγιέρ ενημερώθηκαν στη συνέχεια και ομάδες εστάλησαν στην περιοχή.

Σε εικόνες από κάμερα ασφαλείας, που εξετάσθηκαν από τις αρχές, φάνηκε ένα ζώο που πιστεύεται ότι είναι μια λέαινα, με αποτέλεσμα να ληφθούν μέτρα ασφαλείας και να εκδοθούν προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί.

Surveillance cameras capture a lion on the loose in Istanbul prompting Turkish authorities to launch search operations and a warning for residents to take precaution. https://t.co/ug8T2slSrV — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 22, 2026

Σε δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Γενική Διεύθυνση Προστασίας της Φύσης και Εθνικών Πάρκων αναφέρει ότι προσωπικό στο Σταθμό Χωροφυλακής του Ζεκεριγιακιόϊ ειδοποίησε τους αξιωματούχους αφού εξέτασε τις εικόνες από την κάμερα ασφαλείας.

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Ομάδες από το γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης στον Σαριγιέρ έφθασαν επιτόπου για να εξετάσουν τις εικόνες και να διεξαγάγουν προκαταρκτικές επιθεωρήσεις.

«Στη διάρκεια των αρχικών επιθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν μαζί με τις ομάδες του Σταθμού Χωροφυλακής του Ζεκεριγιακιόι στην περιοχή όπου καταγράφηκαν οι εικόνες, δεν βρέθηκε κάποιο ζώο», ανέφερε η διεύθυνση.

Επιπλέον ομάδες εξοπλισμένες με θερμικές κάμερες αναπτύχθηκαν στη συνέχεια για να επεκταθεί η έρευνα.

«Το μέρος στο οποίο βρίσκεται το ζώο εντοπίσθηκε ως αποτέλεσμα επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη δασώδη περιοχή. Προσπάθειες για τη σύλληψη του συνεχίζονται με μια ομάδα που περιλαμβάνει ειδικούς κτηνιάτρους», ανέφερε η διεύθυνση.

Μονάδες της Χωροφυλακής εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας στην περιοχή καθώς η επιχείρηση συνεχίζεται.